Aña escolar nobo ta cuminsa awe y Eduard Pieters di fraccion di PPA ta desea tur mucha hopi exito pa e aña venidero y tambe specialmente na tur docente , forsa pa e aña escolar nobo. PPA ta confia den tur docente cu ta haci un tremendo trabou cu nos muchanan pa formacion di nos nacion. Tur docente cu ta traha pa dedica na nos muchanan y hobennan ta duna e granito pa un miho generacion y fraccion di PPA ta hopi agradecido cu esaki.
Pa loke ta trata e muchanan y hobennan mes , nan a pasa un temporada di vakantie y tabata por a drumi mas laat, pero awe e orarionan mester cambia pa cuminsa drumi un poco mas trempan y pa focus pa ta na scol. Esunnan cu a biaha pa sigui nan estudio den exterior tambe PPA ta desea nan tur exito den boso soño y vision cu kier logra. Sinembargo no mester lubida cu Aruba mester di boso na momento cu caba di studia y cu Aruba su portanan ta habri pa bin bek y aporta na bo Pais.
PPA ta keda pone enfoke riba e docentenan mirando cu nan ta traha y pone e amor den nan klas unda cu ta organisa y hasta verf nan propio klas, esaki sigur ta di bisa danki na cada uno cu nan aporte banda di nan trabou mes cu ta duna les.
Fraccion di PPA mes awor lo bay pone mas enfasis riba loke ta trata restauracion di salario di e maestronan pa asina mira si e comision a keda cla y of cu a traha riba e parti aki mirando cu gobierno anterior a pone un comision y basicamente tur cos ta cla, pero na momento cu e gobierno a cambia a instala un otro comision di e gobierno actual, pero no a tende nada ainda na e momentonan aki. Eduard Pieters di fraccion di PPA ta lamenta cu e scenarionan ta asina mirando cu gobernacion ta continuacion, pero den e caso aki no ta asina.
Tin un otro comision cu a keda instala di e gobierno di AVP –FUTURO, pero cu ta bay tin un diferencia den e resultado cu e prome comision a saca, no lo bay tin. Sinembargo pa a cambia di comisionnan a perde hopi tempo pa por duna maestronan loke nan merece pa haya, esaki nos ta yama perdemento di tempo.
No ta un secreto cu mester mehora e structura salarial di maestronan y fraccion di PPA lo keda hopi atento pa loke ta trata e desaroyonan aki , pero na mes momento mester sigui motiva e docentenan pa medio di e directiva nan di scol. Nos no mester lubida cu maestronan ta arkitecto di un sociedad , nan ta esunnan cu ta forma hobennan hunto cu e mayornan pa un sociedad cu personanan impodera, critico pa asina nos tin un Pais liber di delincuencia y liber di corupcion.
E maestronan ta un di e arkitecto di comunidad y PPA tin tur confiansa cu e aña escolar 2025-2026 lo ta un exito pa nos muchanan.