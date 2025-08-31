E fraccionnan di PPA y MEP a bati alarma diabierna mainta riba loke nan ta categorisa como un violacion grave di e posicion di Parlamento di Aruba. E fraccionnan di PPA y MEP a entrega un carta conhuntamente na Gobernador J.A. (Alfonso) Boekhoudt, unda ambos fraccion ta expresa cu gobierno deliberadamente a laga parlamento for di e proceso di Rijkswet financiero.

Durante e Reunion Publico a sali na cla cu Gabinete AVP-FUTURO ya a bay di acuerdo cu e concepto di Rijkswet y cu e mesun documento aki ya nan a trat’e e mesun diabierna mainta den Rijksministerraad na Hulanda. Tur esaki a sosode tras di porta cera y sin cu Parlamento di Aruba, como e institucion mas halto na Aruba cu mester controla y vigila gobierno, tabata involucra y debidamente informa.

Un atake directo contra democracia

Segun lider di fraccion di PPA, Otmar Oduber y lider di fraccion di MEP, Evelyn Wever-Croes, esaki no ta djis un falta di comunicacion, sino un atake frontal y directo contra e posicion constitucional di Parlamento, como e organao di mas halto y esun cu ta carga e derecho di presupuesto. “Parlamento a keda afor den e trayecto cu ta determina directamente e futuro financiero y estatal di Aruba. Esaki ta un menasa serio y critico pa nos orden constitucional,” segun e Otmar Oduber.

Pa colmo e presidente di Parlamento a schors e reunion publico, contra peticion di e fraccionnan. E actitud aki ta simpelmente autoritario y dictador y a keda demostra cu presidente di Parlamento t’ey pa sirbi gobierno y no Parlamento y pueblo, ya cu el a kita derecho di e parlamentarionan pa discuti responsabelmente riba un asunto fundamental pa nos pais.

PPA y MEP ta exigi accion inmediato

Den nan carta na Gobernador, tanto PPA como MEP a exigi pa Gobernador tuma nota inmediato di e violacion aki, cu ta pone na peliger e independencia constitucional di Aruba. Tambe nan ta exigi pa Gobierno cumpli cu transparencia, responsabilidad parlamentario y provision di informacion na tempo. Sin laga afor, cu mester restaura e rol constitucional di Parlamento den tur su totalidad den e proceso crucial aki.

Finalmente e fraccionnan a haci apelacion urgente na Gobernador, pa interveni y vigila e derechonan constitucional di Parlamento y di pueblo Arubano. “Aki no ta bay pa partido politico, pero pa e esencia di nos democracia,” Otmar a indica. “E gobierno no por y no mag di considera Parlamento como un invitado, mientras cu e decisionnan crucial ta tumando lugar cu futuro di Aruba pa decadanan”. Cu e mensahe fuerte aki tanto partido PPA ta vocifera bon cla nan lucha pa nan posicion den Parlamento, como tambe nan bos di pueblo, apenas a cuminsa.