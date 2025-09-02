Riba 1 di september 2025 Power Fm 101.7 a cumpli 13 aña den aire. Ralph Maduro director di e radio emisora a celebra hunto cu tur locutornan den aire. Ralph durante un entrevista a duna di conoce cu e ta bin den un background di mundo di publicidad inprenta mas cu 22 aña y semper e gana di media tabata den mente na edad jong y asina durante aña a logra di un radio emisora.
Nos ta un isla chikito di mas cu 100.000 persona y nos tin por lo menos 21 radio emisora y e competencia ta fuerte pa bo mantene bo mes den e top 5. Despues di esaki a bin medianan social y ta un competencia grandi, comerciante ta esun cu ta mantene nos na bida y nan tin cu bay analisa unda e ta tira su budget pa mercadeo y ta reparti aki aya y ta keda un competencia grandi y e reto ta pa bo ta actualisa. E sanger nobo ta bay yuda nos pa ta mas activo y presente den media social.
Ralph tambe tabata den aire dialuna mainta entretene y rifa premio y a gradici e team completo y e oyentenan pe sosten.