Potret di un baby rondona di hanguanan in vitro ta bira viral

Un potret di un baby rondona door di un curason traha di 1616 hangua di fertilisacion in vitro, a bira viral riba rednan social. E produccion fotografico a wordo haci pa un par di muhe cu, despues di cuater aña di espera, shete biaha purba y tres aborto, a bira mama di un bunita baby mucha muhe.

Patricia O’Neil y Kimberly, e mamanan nobo, a argumenta cu e publicacion di e potret ta pa duna forsa na e otro parehanan cu ta purba haya un yiu.

Den un entrevista, e protagonistanan di e historia a sigura cu “tabata un proceso bastante dificil. Tabata un roller coaster ya cu nan nos a wordo notifica cu nos tabata na estado y ya, nos a bira emociona. Despues nos a bay e siguiente cita y nan a bisa nos cu nos a perde e baby. Tabata un situacion hopi emocional.

Pa loke ta e nificacion di e hanguanan in vitro, a expresa cu nan “cada un a sinti tur e dolornan, e emocionnan cu nos a pasa, e momentonan halto y abao, e ansiedad y e miedo, pero tambe e felicidad.

En cuanto e proceso largo, nan a sigura cu tabata tin momentonan unda cu nan tabata kier a give up, pero e apoyo di su señora y su mama, a yud’e pa persisti. Ambos mama a manifesta di ta bendiciona pa tin e criatura recien naci den nan brasa, y a invita e parehanan cu ta den e mesun situacion pa brinda yudansanan. El a sigura cu e baby ta un motor di speransa pa esunnan cu esunnan cu ta purbando pa bira mama.

