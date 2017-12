Potret di mucha bebiendo for di un plas di awa ta causa conmocion

BUENOS AIRES, Argentina- Un potret di un mucha muhe bebiendo awa for di un plas di awa den e ciudad di Posadas, Argentian, a causa indignacion ariba internet.

E potret aki, saca dia 14 di December ora cu e temperatura tabata ti 38 grado C, y publica ariba su facebook a wordo comparti mas di 2 mil biaha.

“Mientras cu e pais ta na candela, e mucha Guarani aki ta hidrata su mes for di suela. Aki nos ta fayando como sociedad, un no ta asina?”, Rios a scirbi ariba su red social pa mustra un “problema” pa esun cu “no ta haci nada”.

E protagonista di e historia aki ta biba cu su mayornan y su rumannan ariba un plenchi di e urbanisacion aki, unda cu nan ta purba di bende artesania.

Miguel Rios a detaya cu su obhetivo tabata di cuestiona “hopi cos” pa pone e comunidad wak cu e integrantenan di e pubelo MbyĆ” “no a eligi pa biba asina”, pero cu e situacion a “pone nan biba asina”.

E presencia di e muchanan Mbya ta frecuente na Posadas, ya cu nan a bira un paisahe natural di e capital misionera, incluso den zonanan cercano di e sede di gobierno, La Rosadita. Pero e personanan aki no ta biba akinan, sino den pueblonan ubica na mas di 200 km. Nan ta bin ciudad cu nan mayornan pa bende artesania, cos dushi of pa mendiga. Rios a destaca cu e no a publica e potret, te ora cu el a haya asistencia pa e criatura, den forma di boternan di awa y ice cream, pa refresca for di e temperatura cayente.

Fuente: http://www.elperiodico.com