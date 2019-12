Potret di Harry y Meghan no ta riba lessenaar di Queen Elizabeth

Queen Elizabeth di 93 aña di edad no tabatin potret di Prins Harry, su casa Meghan y nan yiu homber Archi riba su lesenaar durante e tradicional discurso di Pasco. E potret di Prins Williams y su famia si ta “pronkea” riba mesa y situacion aki a causa furor riba rednan social. E discurso di Pasco di Queen Elizabeth ta un tradicion y Pasco mainta tambe riba television Britanico tin otro discurso di reina pa mira cual a word graba anteriormente. Riba un potret riba Instagram por mira cu banda di dje tin varios potret riba mes. Mescos cu esnan di su tata Rey George VI, su casa Prins Philip (98 aña), Prins William (37 aña) y su famia y e yiunan di Elizabeth Prins Charles (71 aña) y Camila (72 aña). Remarcabel ta cu no tin potret di Prins Harry, Meghan y baby Archie. Aña pasa si tabatin un potret di nan riba lesenaar. No ta conoci pakico e potret no tey y kizas un splicacion ta cu Harry no ta “troon opvolger”. Sinembargo, miembronan di “Royaltywatcher” y fanaticonan di e cas real Britanico ta speculando cu e motibo cu e potret no tey ta pasobra e relacion entre Queen Elizabeth y Harry no ta mucho bon. E relacion aki ta “fastioso” debi cu Harry y Meghan no ta atene nan mes na e tradicionnan di e cas real Britanico.

