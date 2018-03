Poster Informativo di AZV a cuminsa duna bon resultado

Algun siman pasa AZV a introduci un post yama “Ki bo por spera di bo doctor di cas” den conhunto cu HAVA. Esaki ta specialmente pa mehora e comunicacion cu comunidad di Aruba y mas tanto cu e aseguradonan di AZV. Relacionista Publico di AZV Sra. Solange Tchong ta reseña.

Ta hopi importante pa haya sa kico un pashent lo por spera ora e yama of lo bay cerca su doctor manera e orarionan, cua lo ta e linea di urgencia y con pa actua den un situacion cu doctor no por wordo localisa.

Mayoria di reaccion den respuesta di e comunidad lo tabata mas tanto en caso cu doctor no lo por wordo ubica na un momento dado, sinembargo aunke ainda ta hopi prematuro, na AZV lo por aprecia caba cu e informacion conteni den e post aki a cay den bon tera cu e debido informacion pa e asegurado di kico realmente lo por spera na momento cu e acudi na doctor di cas.

E poster aki tambe lo a trece aun mas claridad pa loke ta e proceso of reglanan cu ta cay bou di un oficina di un doctor di cas y e ta crea hopi mas uniformidad den forma di traha.

Mas aleu Relacionista Publico di AZV, Sra. Solange Tchong ta splica cu nan lo keda monitorea e proceso y AZV ta bezig ainda cu e parti di apoyo na e dokternan den esaki, y tambe na e pashent pa ta consciente cu cambio ta tuma tempo y no tur oficina kisas a ahusta nan mes caba. Pero tur e dokternan di cas a duna nan palabra cu e compromiso cu esfuerso maximo lo wordo haci pa nan cumpli cu pashent di AZV.

Tin colaboracion total tambe di HAVA cu AZV unda nan ta convenci cu door di e poster den e oficinanan di doctor aki esaki sigur lo ta yuda tur pa e pashent haya informacion cu mas claridad di kico nan lo por spera di ofc. Di doctor di cas.

Tuma nota di e poster lo ta recomendabel, unda tambe lo tin otro specialista riba cu practica y lo por haya informacion extra riba esey y lo por ubica e pashent cu e doctor cu mas disponibilidad den su schedule, manera dokternan diabetes y presion halto, pero AZV ta invita pa tuma nota y keto bay cambionan positivo lo tuma luga den atencion medico na nos pais.

