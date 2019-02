Post riba Facebook por costa bo trabou

Informacion cortesia di Buffete di Abogado Gomez Coffie:

Hopi persona, entre otro empleadonan, ta haci uzo di Facebook cu diferente motibo, manera por ehempel pa duna nan opinion of pa haci remarca riba Facebook posts di otronan. Tin biaha un empleado no ta para keto cu un post riba Facebook por causa cu e ta perde su trabou.

Uza e argumento di libertad di expresion of bisa cu e remarca a wordo haci riba titulo personal no ta haci cu un empleado no por wordo kita op staande voet of cu no por pidi pa hues termina e contracto laboral via un “ontbinding”.

Corte (“Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba”) na diferente ocasion a dicidi cu tin limitenan na e libertad di expresion ora ta trata disputanan entre dunadonan di trabou y empleadonan. Un ehempel recien ta un caso den corte caminda AIB Bank a pidi nos Corte pa termina e contracto laboral cu un empleado. Corte a honra e peticion.

E motibo pa e peticion (en corto) tabata cu e empleado como reaccion riba un post publico riba Facebook a incrimina dos cliente di su dunado di trabou di soborno (“omkoping”). E hues a haya cu e remarca di e empleada riba Facebook a viola e “Code of Conduct and Ethics” di AIB, e obligacion di secresia y e posicion di e empleado den AIB. Pa e hues no tabata decisivo cu AIB no tabata tin un maneho riba social media.

Den 2016 corte a dicidi cu un empleada por a wordo kita op staande voet dor di a uza lenguahe hopi grosero riba Facebook dirigi contra coleganan.

Por conclui cu libertad di expresion tin limite, tambe riba Facebook. Esaki ta importante pa tene cuenta cun’e, no solamente dor di dunadonan di trabou, pero tambe dor di empleadonan.

