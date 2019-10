Post Aruba ta emiti un serie nobo di stampia titula “Pluma 2019”

Dia 31 di October 2019, Post Aruba N.V. ta emiti un serie nobo di stampianan yama “Pluma 2019”. E serie ta consisti di cuatro (4) stampia balora na 90 cen, 130 cen, 320 cen y 420 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 9,60 y e ta acompaña pa su “envelop di prome dia di emision” cu ta costa Afl. 11,35. E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Eduardo Valbuena y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print. 90 cen: Kinikini (Falco sparverius)American kestrel. Kinikini ta e parha di rapiña mas chikito y comun na Norte America. E tin un grandura di aproximadamente dos pa un riba subespecienan y sexo, cu ta varia den tamaño for di e peso di un lora chikito blauw te na un paloma di luto. Ademas di ta rekeri espacio habri ora di jaagmento, e kinikini tin mester di palo pa sinta’riba, algun luga adecua pa traha neishi (sea natural of artificial) y un suministro suficiente di alimento. Ambos sexo tin un lomba cu pluma bruto y algo manera un renchi notable. E plumanan ta colorido y atractivo. E pluma di e hobennan ta similar na esun di e adultonan. Kinikini usualmente ta jaag di tal manera cu e ta conserva su energia, ta tuma su tempo pa explora e suelo pa asina atrapa e presa, aunke e sa jaag tambe for di den aire. Hopi biaha e ta balansa den aire y ta bati su hala rapido mientras e ta bay den direccion di su presa. Su dieta ta consisti tipicamente di tiracochi y otro insectonan, lagadishi, raton y parha chikito, manera mofi. E dieta amplio aki ta contribui na su exito como especie. E ta traha neishi den holnan di palo, riba baranca skerpi manera klip, den edificio y otro structuranan. E muhe ta pone tres pa shete webo y ambos sexo ta yuda cu e incubacion. Kinikini ta un parha comun cu un bon entrenamento y control di peso adecua. E ta converti su mes den un jaagdo eficaz di parha di grandura di mofi y trupial, tin biaha cu exito contra parhanan cu tin hasta aproximadamente e dobel di su propio peso. 130 cen: Falki Peregrino (Falco peregrinus) Peregrine falcon. E falki peregrino ta un gran y poderoso parha. E tin halanan largo, hancho y cu punta y un rabo relativamente cortico. Ariba e tin color blauw shinishi, e parti ariba di e cabes hunto cu e bigote preto ta evidente cu e contraste di su cara blanco. Su pecho tin strepinan fini. E ta rapido ora e ta bula pa persigui su presa. Nan ta prefera espacionan habri y ta gusta ta den becindario di costa, hunto cu parhanan di costa, pero bo por haya nan tur caminda for di tundra te den desierto. E hobennan ta bon marca cu strepinan vertical na luga di strepi horizontal den pecho. Nan presanan tipico ta inclui parhanan di costa, pato chikito, meuchi, paloma, raton di anochi y parhanan cu ta canta. Ocasionalmente nan ta roba presa, incluyendo pisca di otro parha di rapiña. Largura: 39 pa 50 cm, Embergadura: 95 pa115 cm, Peso: 600-1300 gr. E hobennan ta bon marca, cu strepinan vertical en bes di horizontal den pecho. 320 cen: Warawara (Caracara cheriway) Crested Caracara. Warawara tin aproximadamente e mesun tamaño cu un aguila piscado, pero e tin hala mas cortico. E tin un largura di aproximadamente 53 pa 58 centimeter, cu un embergadura di hala di mas o menos 1.2 meter. Bo por identifica Warawara door di su patanan largo color geel y su pik grandi blauw poco dobla. Nan tin un corona y kam preto, cu cuero di cara cora. Nan rabo tin un variacion di banchi blanco y preto, cu na final un banchi hancho preto. Tambe nan tin banchi of renchi na final di e patanan y na e base di e nek. Generalmente e parhanan inmadura ta parce otro, pero nan color ta poco dof. Ambos sexo di warawara tin mes tanto pluma.

E lasonan entre e Warawaranan adulto ta fuerte y ta keda persisti te ora un di e compañeronan muri. Hunto, e pareha lo mantene un teritorio grande. E luga di traha neishi generalmente ta den un palmita y e neishi tin un structura extenso traha cu takinan smal. E temporada di cria di Warawara ta di januari pa maart y e neishi pa biba aden ta carga dos of tres webo. E incubacion ta dura aproximadamente 32 dia y e chikitinnan no ta bandona e neishi prome cu nan cumpli ocho siman. Por observa e famia di Warawara hunto te por lo menos tres luna despues cu e hoben bula bay. Generalmente ta solamente un biaha tin cria, pero toch dos biaha tambe no ta inusual.

