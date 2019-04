Post Aruba ta emiti un serie nobo di “stampia di mucha 2019”

Dia 29 di april 2019, Post Aruba N.V. ta emiti un serie nobo di “Stampianan di Mucha 2019”.

E serie ta consisti di cuatro (4) stampia balora na 90 cen, 100 cen, 130 cen y 320 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 6,40 y e ta acompaña pa su ‘envelop di prome dia di emision’ cu ta costa Afl. 8,15.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Elvis Tromp y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print.

Mayoria di wega pa mucha no tin un origen exacto pa haya sa ta di unda nan ta bin. Mucha ta parce di ta custumbra di hunga sin tene cuenta cu ora ni luga unda e ta biba. Pero, a pesar cu ta dificil pa determina cu precision ta di unda e weganan aki a origina, tin un storia increibel tras di esunnan faborito di su infancia.

¿Bo ta corda con ta hunga e weganan aki?

90 cen:

Bula cabuya

Esaki ta un hopi bon manera di interaccion y competencia entre e muchanan. Tambe e ta hopi bon pa mehora e condicion segun bo ta crece. E cabuya aki nan ta uza den deporte na unda un mucha na cada banda ta draai e cabuya mientras uno of mas participante mester bula di tal forma cu e cabuya ta pasa bou di nan pia y riba nan cabes. …Nan ta husga esun cu ta bula, pa e cantidad di biaha cu e pia drechi ta mishi cu suelo durante cu e ta bula.

Tin diferente tecnica cu nan ta aplica ora di bula. Bo por uza tur esaki individualmente of den combinacion tras di otro, pa crea un sorto di rutina.

Bulamento den saco

Esaki ta un wega di competencia na unda e participantenan tin tur dos pia den un saco di paña of den un slopi largo cu ta yega te na e cintura of garganta. Asina nan ta bula bay dilanti for di un punto di salida te na e meta final. Esun cu crusa e liña final ta e ganado di e pustamento aki.

100 cen:

Hula hoop

Un hula hoop ta un co’i hunga den forma di un wiel cu bo ta laga draai rond di bo cintura, bo man y pia of bo garganta. Arthur K. “Spud” Melin y Richard Knerr a inventa e hula hoop moderno na 1958.

Bo por añadi hula hoop na bo programa di ehercicio pa yuda bo alcansa bo meta di ehercicio y asina adapta bo actividad aerobico.

Wega di Hopscotch / Pele (Aruba)

Na henter mundo, muchanan ta disfruta ora nan pinta cuadranan riba vloer of riba tera pa despues bula di un cuadra pa otro. Segun algun fuente, e wega aki a cuminsa na Inglatera tempo cu e Romanonan tabata goberna. Cada seccion di caminda ta 100 pia largo y e soldanan Romano tabata uza nan pa haya agilidad mientras nan tin un armadura completo bisti. Despues di tempo a bin e “scotch” acerca. E ta un variante di e palabra na Ingles “scratch” di tal forma cu e hungadonan mester bula di un cuadra pa otro. Na Aruba e ta conoci como pele.

130 cen:

Pustamento cu wiel y taira

Mucha ta masha creativo. Nan ta uza wiel y taira bieu di bicicleta ​​pa competi door di pusha esakinan cu nan man. Pa e wiel di bicicleta nan ta uza un pida palo pa hacie mas facil y pa alcansa un velocidad halto.

320 cen:

Yoyo ta un co’i hunga cu ta consisti di un as cu ta conecta cu dos disco y un liña pa bo lora rond di e as. E tin algun similaridad cu un careta. Probablemente yoyo a origina na China. Sinembargo, e prome biaha den historia cu nan a menciona yoyo, tabata na Grecia na aña 500 prome cu Cristo. E co’i hunga aki di antiguedad tabata traha di palo, metal of disco geverf na color di terracota. Nan tabata yama nan “disco”.

Trom: Rond di e trom bo ta lora un liña, pa despues bo tira e trom riba vloer y mira con e ta draai rond. E base di un trom ta un clabo (pui di trom) cu por tin riba dje algun indicacion pa asina facilita e draaimento di liña rond di e trom sin tin mester di pone hopi presion riba e trom ora ta lora e liña rond di dje. Bo por verf of decora e trom. Algun trom tin te hasta aparato di sonido syntetico.

E serie di stampia lo ta obtenibel entrante 29 di april 2019 na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz.

Pa mas informacion tocante e “Stampianan di Mucha 2019” por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V., cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita su pagina di Facebook: Aruba Stamps y Webpage: postaruba.com.

E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.

