Post Aruba ta emiti un serie nobo di stampia ‘Antiguedad 2017’

Dia 31 di Augustus 2017 Post Aruba N.V. ta emiti un serie nobo di stampia titula ‘Antiguedad 2017’.

E serie ta consisti di 5 stampia balora na 90 cen, 130 cen, 220 cen, 305 cen y 420 cen, cu ta yega na un prijs total di Afl. 11,65 y e ta acompaña pa su ‘envelop di prome dia di emision’ cu ta costa Afl. 13,15.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Rhona Lemminga y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print.

E serie di stampia ta obtenibel na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz.

Pa mas informacion tocante e stampianan ‘Antiguedad 2017’ por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V., cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita su pagina di Facebook Aruba Stamps.

E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.

90c – Radio

Na comienso di 1890 a explora e prome posibilidadnan pa deliberadamente crea y ricibi transmision di radio. Na september di aña 1895, Guglielmo Marconi, un autodidacto di 21 aña di edad, procedente di Bolonia, ya caba a realisa experimentonan senciyo cu a lag’e convenci cu tabata posibel pa manda señalnan pa medio di olanan electromagnetico pa conecta un transmisor y un antena pa haya un miho recepcion. Ya for di 1896 caba, e tabata e persona principal na cabes, pa asina su trabou por a yega na telecomunicacion sin uzo di waya.

E prome radionan di 1920 no tabata indica ningun number di stacion. Na luga di esaki, e konopinan tabata marca cu e cifranan di 0 te 100 of hopi biaha no tin nada mes marca. Aunke no tin ningun criterio exacto pa determina si un aparato di radio ta cay bou di un artefacto antiguo, normalmente uno di 50 aña bieu of uno cu chup bashi di Segunda Guera Mundial y un set di transistor prome cu 1960 ta keda califica como tal. E diseño di e cashi di radio y e marcanan di e banda radial y frecuencia riba e dial hopi biaha ta un fuerte indicador pa bo haya sa ta ki tempo a start cu radiodifusion. Esunnan den estilo di catedral y di cashi di palo den forma di piedra di graf, tabata mas popular durante e decada di 1930.

130c – Television

Television ta un medio di telecomunicacion cu nan ta uza pa transmiti imagennan den movemento den monocromo (preto y blanco) of na colo y den dos of tres dimension y cu zonido. Cu e termino TV, bo por referi na un aparato di television, un programa di television (“TV Show”), of na e medio di transmision di television. Television ta un medio masivo pa entretenimiento, educacion, noticia, politica y publicidad.

E inventor ingeniero Escoces John Logie Baird a haci un di e prome transmisionnan di television experimental sin uzo di waya na Londres, dia 25 di november 1925. E prome transmision di television na colo tabata dia 3 di juli 1928 pa medio di un proceso mecanico. Ora cu a añadi colo na transmision di television despues di 1953, e popularidad di television a aumenta mas ainda den e decada di 1960 y un antena na e parti exterior a converti su mes den un caracteristica comun di e casnan construi net poco pafo di ciudad.

Aunke cu e prome transmision di television a tuma luga na Inglatera na 1925, e coleccionistanan a topa cu algun piesa cu a existi ya prome cu 1946. E prome setnan tabatin solamente cinco canal, pero na 1949 nan a inclui e canalnan UHF (“ultra high frequency”). Den e decada di 1940, television pa medio di kabel a keda introduci y e prome sistema di control remoto a bin na 1956. E prome television na colo tabata disponibel na 1951.

220c – Mashin telegrafico

Despues cu Samuel Morse (1791-1872) y otro inventornan a presenta varios desaroyo den añanan 1830 y 1840, telegrafia a revoluciona e comunicacion di largo distancia. Telegrafia ta funciona pa medio di transmision di señalnan electrico a traves di un kabel entre stacionnan y esaki a keda proba cu exito na 1837. Pero awendia ya e no ta den uzo. Na su luga a bin hopi otro forma di comunicacion di largo distancia. Nan tabata manda e telegramnan via un mashin telegrafico. Esaki tabata un forma rapido pa manda noticia importante pa hende cu no tin telefon.

Un operador di telegrafia ta manda e mensahe den forma codifica pa medio di un mashin cu yama clave Morse…. Esaki, nan tabata yama un telegram.

305c- Mashin di skirbi (di type)

William Austin Burt, de Detroit, a haya e prome patente Mericano na 1829 pa loke nos ta yama un mashin di skirbi of mashin di type. Sinembargo, e gran avance a keda produci na 1867 ora cu Christopher Latham Sholes di Milwaukee cu ayudo di su amigonan Carlos Glidden y Samuel W. Soule a inventa e prome mashin di skirbi. Tabata un mashin bunita decora cu flornan pinta na man. Sinembargo, e mashin di skirbi aki, cu tur su imperfeccionnan a bin pa keda como historia. E tabata e prome cu a uza e teclado conoci awendia como “QWERTY”.

Sholes & Glidden a bini cu e prome mashin di skirbi cu ta mas rapido cu skirbimento na man y cu miho papel di carbon; e mashinnan di skirbi antiguo tabata por a genera varios copia di e mesun documento.

Awendia e coleccionistanan por identifica e mashinnan antiguo di skirbi facilmente, ora nan weita e marca cu generalmente bo ta topa na e parti dilanti di e mashinnan cu letternan grandi. Loke ta mas dificil pa determina ta edad exacto y e aña di construccion, pero e cifranan di modelo y di serie ta puntonan di salida masha util.

420 c – Telefon

Na 1871 e hoben Escoces Alexander Graham Bell (1847-1922), yiu di Alexander Melville Bell, kende tabata e inventor di e “discurso visibel”, un alfabet cu ta uza simbolonan cu ta representa zonido humano, a muda pa Boston, Massachusetts como profesor di e sordonan. El a busca e maneranan pa traduci bos humano den vibracionnan. Asina e idea pa telefon a nace.

Na 1875, Bell a cuminsa traha cu su ayudante, Thomas Watson, un electricien cu inclinacion mecanico; na 1876 Bell a pronuncia e prome frase comprendibel a traves di telefon: “Sr. Watson, bin aki, mi mester di bo.”

Alexander Graham Bell tabata esun cu a ricibi na 1876 un patent pa e invento di e prome telefon operativo. Telefon a evoluciona hunto cu e tecnologia di epoca. Ta e invencion aki ta loke cu a revoluciona e manera cu hende ta comunica cu otro den henter mundo.