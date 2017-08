Post Aruba NV a celebra aniversario cu clientenan corporativo

Durante e ultimo simannan, Post Aruba tabata tin diferente actividad en conexion cu e celebracion di nan 125 aniversario. E ultimo actividad cu a tuma luga tabata encera un evento corporativo unda nan a reuni cu algun cliente pa celebra y alabes gradicinan pa nan sosten durante e ultimo añanan. Nan a percura pa tene e encuentro na House of Mosaic, unda cu e clientenan a pasa un anochi ameno. Tur cu tabata presente a desea Post Aruba pabien y exito pa nan futuro. Post Aruba N.V. no por a yega asina leu sin e sosten cu semper nan a ricibi di e clientenan corporativo y tur esnan cu ta manda y/of ricibi sea un carta, un pakete, of placa via nan servicio di postwissel. Post Aruba N.V. ta sumamente contento cu tur hende a disfruta di e celebracion y a pasa un momento agradabel.

Hefe di Bureau Interne Diensten BID, Roy Brete tabata presente na e celebracion di 125 aña di Post Aruba N.V.. BID ta traha cu tur post cu ta bin for di gobierno, pero tambe nan ta pasa na Post Aruba N.V. pa busca tur carta cu tin di bay cerca nan. BID tin e relacion estrecho aki cu Post Aruba N.V. pa mas di 40 aña. Roy Brete a desea Post Aruba N.V. hopi pabien y e sa cu nan lo topa cu retonan, pero si tur hende pone cabes hunto y mira kico tur ta biniendo na caminda, e ta kere cu Post Aruba N.V. lo logra esaki.

CDC Law Aruba a firma contract cu Post Aruba N.V. mas o menos 2 aña y mey pasa, di cua abogado y partner di CDC Law Aruba, Joseline Croes a expresa di ta sumamente contento di esaki. “Jason Bandfield cu ta traha pa Post ya a bira famia di CDC Law. Semper e ta puntual, e ta bay mas leu cu e simpel trabou di bin busca cos”, el a duna di conoce. E relacion ta great, por conta riba e servicio y e ta haya e flexibilidad di Post Aruba. Aunke cu nan tin 2 aña y mey cu e servicio di Post Aruba N.V. e oficina di abogado ta spera cu nan por haci esaki pa hopi aña mas.

Manager Life & Employee Benefits di Guardian Group, Rignald Martis ta sumamente contento cu nan tin un bon relacion cu Post Aruba N.V. y nan no tin nada di keha. “Nos no tin nada di keha y nos kier a gradici Post p’esey”, Rignald Martis a expresa. Loke ta excepcional di Post Aruba ta cu na momento cu mester di nan y tuma contacto, di biaha nan ta tuma contacto bek.

A funda e compania priva Post Aruba N.V. na aña 2005. Su oficina principal ta situa na J.E. Irausquin Plein # 9 na Oranjestad y tin 2 oficina adicional na Santa Cruz y San Nicolas. Ey ta ofrece tur tipo di servicio, for di manda un envelop, te na carga pisa. Post Aruba N.V. ta conta cu 111 empleado, cu diariamente ta yega na 42 mil adres situa tur rond di nos isla. Mas cu djis un servicio, e empleadonan atento ta percura pa tanto comunidad como sector comercial por comunica cu otro.

Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V., bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta Post Aruba NV y Aruba Stamps.