Post Aruba lo ta partiendo buki di telefon diasabra awo

SETAR N.V. a caba di entrega e bukinan di telefon pa aña 2018 na Post Aruba N.V. cu e instruccion pa cuminsa parti nan. Manera tur aña Post Aruba a prepara un team di rond di 40 partido di carta pa sali caya y partinan diasabra, for di 6’or di mainta te cu 6’or di atardi.

E ta hopi trabou pero e partidonan experencia lo sa di entrega e bukinan den un tempo record. Post Aruba N.V. di e forma aki lo demostra un biaha mas di ta capaz pa maneha fluho di trabou grandi den entrega di carta, pakinan of documentonan importante.

Post Aruba ta pidi pueblo di Aruba pa ta pendiente di e entrega di e buki di telefon. Principalmente esnan cu no tin un postbus adecua of tin cacho na cas. Pa esnan cu tin cacho nos ta pidi pa por fabor tene e cachonan na un distancia di e postbus of for di caminda cu e partido di carta lo tin cu haci su entrega, pa asina e entreganan por wordo haci exitosamente.

Den caso di clientenan cu tin P.O. Box esakinan tambe lo ricibi nan buki riba diasabra, pero e P.O. Box nan na Sta. Cruz lo ricibinan riba dialuna venidero.

Pa mas informacion riba servicionan di Post Aruba N.V., bishita e website www.postaruba.com of check nan paginanan riba Facebook, cu ta Post Aruba NV y Aruba Stamps.

Comments

comments