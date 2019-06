Post Aruba a emiti un serie nobo di “Stampia di Deporte 2019”

Dia 28 di juni 2019, Post Aruba N.V. a emiti un serie nobo di “Stampianan di Deporte 2019”.

E serie ta consisti di cuatro (4) stampia balora na 220 cen cada un, cu ta yega na un prijs total di Afl. 8,80. E ta acompaña pa un souvenir vel cu ta costa Afl. 8,80. E “envelop di prome dia di emision” ta costa Afl. 10,55.

E diseñonan pa e stampia aki ta un creacion di Armando Goedgedrag y e stampianan ta imprimi na Johan Enschedé Security Print.

Awe, Post Aruba ta honra cuatro di e tanto atletanan local talentoso. E atletanan aki ta hopi dedica y apasiona na e deporte cu nan ta domina. Aruba ta orguyoso cu nan logro.

Esaki mester ta un motivacion pa e otro hobennan pone un meta nan dilanti y supera nan expectativanan.

Como mayornan, nos ta conciente di tur beneficio cu deporte por tin den desaroyo fisico, emocional y social di nos yiunan. P’esey nos kier anima nos yiunan pa haci deporte mas tanto cu ta posibel.

Aki ta sigui algun punto importante pa e mayornan: deporte mester keda algo dibertido; no purba actua como entrenado; establece expectativa saludabel; continua pa anima y siña e muchanan con pa anda cu un fracaso.

Ora muchanan ta participa na deporte, nan ta keda fisicamente den bon forma. Otro beneficio importante di deporte ta cu e muchanan ta siña virtudnan importante di bida.

Ainda nos por bisa hopi mas, pero pa awor ta sigui nos resumen cortico riba e logronan di nos cuatro atletanan local talentoso.

220 cen: Windsurf

Sarah-Quita Najive Offringa ta un surfista profesional di Aruba. Mientras cu el a haci tur posibel pa logra su “diploma VWO” na Aruba y despues su grado di bachelor den ley na Hulanda, el a logra participa cu exito na diferente campeonato internacional di windsurf y aworaki e ta e atleta mas hoben cu a gana15 titulo mundial den su carera. Su specialidadnan ta e slalom y estilo liber, pero na diferente competencia di windsurf, hopi biaha el a termina entre e mihonan. Constantemente e ta keda nomina pa hopi premio, manera e premionan di ISAF World Sailor of the Year Awards.

(ISAF-Federacion Internacional di Windsurf)

Pa su actuacion- y logronan, el a keda nombra na 2013 como “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”.

220 cents: Beisbol

Xander Jan Bogaerts ta un beisbolista profesional di Aruba pa Boston Red Sox di Liganan Grandi di Beisbol y tambe pa e equipo nacional di beisbol di Hulanda. Fuera di hopi premio individual, como miembro di e seleccion hubenil di Aruba, el a gana e Campeonato Latino Americano, e Serie Mundial di e Liga Junior y e Campeonato di e Serie Mundial di e Liga Mayor. Pero e exitonan mas grandi ta e dos titulonan di e Serie Mundial di MLB na 2013 y 2018. E ta un di e miho shortstopnan di e liga.

El a gana e Silver Slugger Award na 2015 y 2016 como e miho hungado ofensivo den su posicion di e Liga Americana.

Xander: “Mi a siña e importancia di traha como ekipo y pa kere den mi mes pa asina forsa pa duna e miho tur ora, tambe ora tin hopi presion. Cu mi experiencia, mi ta disfruta pa comparti mi conocemento y yuda otronan pa realisa nan potencial”.

220 cen: Bicicleta motocross

Na edad di cinco aña, e hoben talentoso Shanayah Shaljenshka Howell a demostra cu e ta e miho ciclista di BMX na Aruba.

Despues cu el a gana tur e competencianan di BMX na Aruba, e tabata cla pa conkista mundo.

Na aña 2006 el a trece e prome titulo Mundial na Aruba, ora el a gana e Campeonato Mundial UCI BMX

na Brasil.

Shanayah a ripiti e bon actuacion aki ora el a bira campeon mundial di BMX na Canada na 2017.

Na 2018 el a gana premio di oro na Costa Rica, ora el a subi pa e clase Pro Elite.

Mas cu un biaha el a ricibi premionan di reconocimento Nacional y tambe Internacional.

Na 2008 el a ricibi e “Premio Gobernador Felipe Tromp”.

220 cen: Taekwondo

E strea di Chiara Isabella Petrocchi a cuminsa subi na 2012 y el a gana oro den e All Star International Open Taekwondo na Orlando.

Den Caribe, America Latina y Norte America, el a gana Brons, Plata y Oro den competencianan Internacional, manera Abierto Panamericano na Costa Rica, Canada, Mexico y Las Vegas (Estados Unidos).

Na 2018 el a termina na Tunicia na di cinco luga durante e Campeonato Mundial.

E serie di stampia aki ta obtenibel na e diferente oficinanan di Post Aruba, respectivamente na Oranjestad, San Nicolas y Sta. Cruz.

Pa mas informacion tocante e “Stampianan di Deporte 2019” por tuma contacto cu Departamento Filatelico di Post Aruba N.V., cu ta situa na J.E. Irausquinplein 9, Oranjestad, cu su number di telefon 528-7678, of bishita su pagina di Facebook: Aruba Stamps y Webpage: postaruba.com.

E bunita serie aki no por falta den bo coleccion. Busca esun di bo awe mes, ya cu e cantidad ta limita.

