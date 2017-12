Positive foundation ta gradici tur cooperacion ricibi pa concierto ‘Aruba bo ta bendiciona’

Positive Foundation a tene dos exitoso Concierto ‘Aruba Bo Ta Bendiciona’ pa tanto nos hende grandinan como pueblo en general. E prome concierto a ser teni 30 di November, 4or di atardi y esaki tabata specialmente pa e hendenan grandi di e casnan SABA, Ambiente Feliz, Son Risa, Funari, St. Michael Paviljoen, Cas Shabaruri, Biba Bou Guia, Cas di Cuido y Alegria pa Nos Grandinan, Cas Marie, Bethesda Home Care, Cas di Machi, Stichting Cas Cristelle y Kibrahacha. E hende grandinan a disfruta inmensamente di e Concierto di Gospel aki. Aruba su Ministernan Sra. Xiomara Ruiz – Maduro y Sr. Glenbert Croes tambe a presencia e Concierto y a gosa hunto cu nos grandinan. E prome concierto a wordo ofrece gratis na e hende grandinan y esaki ta danki na varios partners cu a sponsor e carchinan. Un danki grandi na Divi Resorts, ATA, Elmar, RBC, Utilities Aruba N.V., Total Finance, Setar Aruba N.V., Total Services, Gilma Nails Services, La Trattoria Faro Blanco, Ruth’s Cake, Seguros Geerman, Sagicor, AIB, PwC, Alto Vista Real Estate, Zeerover, AMC Unicon, Star Enterprise, Quick Electrical Services y Digicel. E instancianan aki a haci posibel cu e hende grandinan por a sali un rato y disfruta di e Concierto ‘Aruba Bo Ta bendiciona’. Positive Foundation kier a yama danki tambe na De Palm Tours, Kinikini Tours, Funari, Arubus y Sr. Ronald de Cuba cu a yuda transporta e hende grandinan aki y tambe na tur ayudante cu a compaña e hende grandinan. Tambe un danki ta bai na e dos Ministernan cu a honra nos cu nan presencia. Tabatin un di dos concierto anochi pa pueblo en general, durante cual tambe e publico a gosa masha hopi di e canticanan di e artistanan. Tabata un bunita anochi, durante cual a alaba y glorifica nos Señor, pa especialmente yamele danki pa e sigui bendiciona nos dushi pais. Positive Foundation ta extende un palabra di gratitud na nos artistanan local Ramphys Tromp, Eltienne Yarzagaray, Derwin Kemp, Ron Martis y tambe na e artistanan invita cu a bin for di Hulanda; Susy Juliet y Willy Rodriquez. Cada un di e artistanan a duna un bunita presentacion. Tambe un danki na e grupo di baile, The King’s Daughters y na Jenny Croes, cu a haci un bunita trabou como MC. Un danki ta bai tambe na Print Shop, Gallo Rojo, Coco Plum, Peanuts Restaurant, Cas di Cultura, High Performance y tambe na Rosetty Eleonora di The Perfect Team Event Planners pa e bunita decoracion riba stage. Un danki tambe na Friends of God Bookstore y Citgo Boulevard. 