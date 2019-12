Positive Foundation cu exitoso Concierto Gospel “Aruba bo ta Bendiciona III”

Diasabra dia 30 di december Positive Foundation a organisa pa di tres aña consecutivamente e tremendo concierto di gospel ‘Aruba bo ta bendiciona’, den Cas di Cultura. Presidente di Positive Foundation, Glen Penniston den cooperacion cu varios sponsors a invita hende grandinan di varios Cas pa hende grandi bin presencia e concierto di gospel. Esaki ta como un muestra di aprecio pa nos hende grandinan ya cu cada un di nan ta un bendicion pa nos isla. Nos hende grandinan di Cas Ambiente Feliz, Biba Bou Guia, Huize Maris Stella, Stichting Michael Paviljoen, Centro di Cuido, Cas Shabaruri, Cas di Machi y miembronan di FAVI a gosa inmensamente di ‘Aruba bo ta bendiciona’III. E publico en general tambe a gosa tremendamente di e cancionnan di Randall Croes y God Soldiers, Eltienne Yarzagaray, Ofo Escudero y NFuzion y e artistanan invita Aemy Nea Felis for di Corsow y Willy Rodriquez for di Hulanda. Positive Foundation ta yama danki na ATA, Aruba Bank, Divi Resorts, The Palm Tours, High Performance, Aruba Investment Bank, La Cabana Resorts and Casino, Power FM, Print Shop, Birkenstock, Fitness Warehouse, Zeerover, Faro Restaurant, Setar, Ruth Cakes, Digicel, Taste of Belgium, Amice, Motor World, Hitess, Atco, Total Finance, Grant Thornton y Star Enterprise. Un danki special ta bai na henter e team di High Performance specialmente pa Ko Fung Ho y Ramon Montesinos cu a converti Cas di Cultura den un otro mundo cu efecto special di luz y sonido. Danki tambe na Ivan Kelie Jr. cu a emociona tur presente cu su testimonio y pa su tremendo trabou como MC. Un palabra di gradicimento na tur boluntario cu a yuda pa e evento aki ta un exito rotundo. Un danki tambe ta bai na pueblo di Aruba, cu un bez mas a bin presencia e concierto di gospel ‘Aruba bo ta bendiciona’ III. Positive Foundation ta gradici tur e partnernan ariba menciona y pueblo di Aruba di curason y ta spera di por sigui conta cu nan sosten pa otro aña tambe. Aruba keda pendiente pa otro ‘Aruba bo ta bendiciona’ IV den 2020 cu hopi sorpresa.

