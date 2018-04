Posibilidad pa bini na remarca pa e Seyo di Artesania

“Artesania ta e ehempel bibo di un homber y muhe

cu balor y habilidad, capaz di uni un gran variedad

di expresion y recoge e sentimento di un pueblo

pa medio di nan ofishi”

Departamento di Cultura Aruba (DCA) conhuntamente cu e comision di Seyo Nacional Aruba ta extende na tur artesano un invitacion pa haci entrega di tur ‘material/obra’ nobo cu NO tin Seyo Nacional ainda. Riba fecha di 13 april 2018 pa 10’or di mainta, lo tuma luga e evaluacion di obranan nobo. Aki ta caminda e comision lo bini hunto y p’asina pasa riba tur e criterianan necesario pa e ‘material/obra’ bini na remarca pa e Seyo Nacional di Aruba.

E proceso di aplicacion ta tuma luga na Departamento di Cultura Aruba na Horizonte Building riba L.G. Smith Blvd. # 134 (riba Prome Piso). Por pasa caba na DCA y mester yena un formulario di aplicacion, mester trece un identificacion valido, un pasfoto como tambe un comprobante di adres y bo ‘material/obra pa bini na remarca pa e Seyo di Artesania. Por tuma contacto cu empleadonan di DCA pa mas informacion tocante e Seyo Nacional y tambe e proceso di aplicacion. Sea asina bon di tuma contacto cu personal di DCA via telefon 582-2185, durante e oranan di oficina.

E criterianan pa bin na remarca di un Seyo Nacional di Aruba ta como lo siguiente; e material/ obra mester ta/tin:

• traha na man; (No cu machine, pero cu herment manual senciyo)

• autentico, Diseño Original;

• consistencia den (re-) produccion di diseño y modelo;

• grado di experticio (tradicional) den trahamento di e producto;

• producto traha na Aruba mes;

• grado di uzo di material local;

• Grado cu e producto ta refleha e tecnicanan di artesania tradicional.

E Seyo Nacional di Artesania ta pa promove y certifica nos productonan local. Creatividad ta parti importante di arte. Sea abo un di e proximo artesano certifica. Departamento di Cultura Aruba ta spera cu mas y mas artesanonan ta haci uzo di e oportunidad aki.

