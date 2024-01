Dia 24 di januari anochi Comision Celebacion Dianan Nacional ta organisa manifestacion cultural pa publico riba Plaza Libertador G.F. Betico Croes. Comision Celebracion Dianan Nacional ta preparando un bunita programa pa e anochi special aki riba plaza pa honra e memoria di nos gran Libertador. Durante e manifestacion cultural, Minister di Cultura lo hiba un discurso na comunidad relaciona cu e dia nacional aki. Riba e anochi aki un programa ta wordo presenta riba escenario cu e.o. canto, baile, teatro di nos artistanan local. Riba plaza mes ta wordo organisa un feria cu benta di cuminda, boca dushi y artesania local.

Pa medio di e comunicado aki ta invita tur esnan cu ta desea pa huur un tent sea pa bende cuminda, cos dushi of artesanía riba Plaza Betico Croes pa tuma contacto cu Departamento di Cultura na telefoon 582-2185 pa sigura nan tent y ricibi tur informacion. Por contact parti mainta entre 8 or di mainta pa 11 or y mey y despues di merdia for di 1 or y mey pa 4 or di atardi. Tene na cuenta cu tur esnan cu lo bay bende cuminda mester tin nan caarchi berde valido y cu e tentnan ta limita.