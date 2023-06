Diasabra anochi autoridad a keda informa cu na un cas pega cu e rotonde Pos Chikito lo tin un problema cu a bay for di man y a menasa cu arma di candela. Di biaha unidadnan policial cu tabata cerca relaciona cu otro caso serio a presenta. A baha dos hende homber hoben for di un nissan march cu cautela. A listra nan y controla den e auto pero no a topa cu nada di arma. Ta un persona a informa autoridad di e caso, pero ni e doño di cas y e personanan pafo no sa kico ta pasando debi cu nan no tabata meti den ningun problema. Polis a papia cu tur hende y a tuma dato.