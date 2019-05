Posibel formacion di e prome tormenta tropical pa 2019: ‘Andrea’

Un sistema di presion abou den formacion entre Bahamas y e isla di Bermuda lo por bira, pa dialuna of diamars, e prome tormenta tropical di Atlantico, a pesar di cu e temporada no ta cuminsa oficialmente te cu 1 di juni.

E National Hurricane Center (NHC), cu precisamente e siman aki lo anuncia su pronosticonan pa e temporada 2019, dialuna a informa den un comunicado e posibilidad di e tormenta tropical of sub- tropical aki cu lo hiba e nomber di “Andrea” y cu lo ta di duracion cortico.

Segun e sistema di presion abou avansa bay noord of noordoost Andrea lo wordo forma, segun NHC, cu sede na Miami.

Sin embargo, e condicionnan meteorologico di diaranson lo ta poco faborabel pa e tormenta desaroya mas y e lo caba siendo wordo absorbi door di un ‘cold front’.

E unico recomendacion di NHC ta cu Bermuda cuminsa monitor e desaroyo di e sistema, cual un avion di reconocimento di e Forsa Aereo lo haci tambe.

Comments

comments