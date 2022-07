Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba ta informa cu polis lo intensiva e manera di procede ora di posesion di arma di candela ilegal den e tempo venidero y na varios sitio na nos isla. Esaki relaciona cu e aumento di e cantidad di incidente di arma di candela na Aruba.

For di cifranan di polis ta resulta cu posesion di arma di candela illegal bao hobennan en particular, ta creciendo mas y mas. Polis ta papia di un ‘rumbo peligroso’. E aña aki so tabatin 18 incidente cu arma di candela conoci na polis y cu a wordo investiga tambe pa polis. Banda di esey tin incidentenan cu no a wordo gemeld nunca y di cual polis a haya sa via-via. En total a tuma 17 arma di candela y 6 arma di aire den beslag e aña aki.

Violencia di arma di candela tin un impacto grandi riba e ciudadano. E por haci cu ta cuminsa reina un sentimento di insiguridad den comunidad. Siguridad ta ademas di importancia crucial pa nos turismo. Aruba ta conoci como un destinacion unda turistanan por sali riba caya trankil y sigur, na unda cu ta y na cualkier ora cu ta. Ministerio Publico di Aruba y polis ta pone valor na proteha y conserva e sentimento di siguridad aki, tanto pa e ciudadano como pa e bishitante.