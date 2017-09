Pos na cas of negoshi ta forma criaderonan di sangura

Un di e problemanan cu GKMB ta e problema di pos na cas of negoshinan, cu hopi biaha ta forma criaderonan di sangura. Sr. Luis Chung ta amplia mas ariba esaki.

Hopi biaha GKMB ta haya yamada di hendenan cu ta bisa cu nan tin molester di sangura na nan cas y cu nan ta sospecha cu ta na nan bisiña. Pero ta resulta ta den nan mesun cas, cual ta un buraco masha chikito mes den nan pos den nan cura. E pos ta un criadero masha grandi mes pa e sangura koolex, cu ta forma un molester masha grandi mes pa e habitantenan.

GKMB ta haci apelacion na e comunidad di Aruba, pa por fabor controla e posnan. Si e tin un buraco chikito, cera esaki cu cement. Check e “ontluchtingspijp”, pone un sefta ariba dje cu’n waya di coriente, di tal modo cu sangura no por drenta den dje. tambe lo por tira diesel of kerosine ariba dje, cu de bes en cuando e kerosine ta forma un capa ariba e awa, cu e sanguranan no por para ariba dje. Enberdad pos ta un di e problemanan grandi, cu GKMB ta hayando cun’e.

depende di e grandura, por tira un cierto cantidad di kerosine den e pos. Pero e cantidad di kerosin cu lo mester no ta conoci cerca Sr. Chung.

Hopi hende ta pensa cu door cu no a haya hopi yobida, e sangura lo no ta molester. Den December pa Januari cu ta temporadanan cu mas yobida, ta haya molester di sangura. Pero actualmente door di e temperaturanan halto, e sanguranan ta crece mas lihe.

Por ultimo GKMB ta haci apelacion pa no laga awa para den cura, ya cu esakinan ta keda forma peliger pa nos tur, segun Sr. Luis Chung.