Porta di Oficina di Aduana a wordo destrui den madruga

Awemainta trahadonan di Cuerpo di Aduana a yega nan oficina y tuma nota cu e porta di glas dilanti tin un buraco basta grandi den dje. E glas di e porta a wordo destrui p’asina e malechor of malechornan por a drenta paden y busca cos pa horta. Sinembargo, eynan no tin nada pa horta y ta simplemente a reboltea algun cos y a laga e gasto atras pa drecha e porta di glas. Mester mencion cu tin camara tur rond di e edicio y na e porta ey mes tin uno cu a capta tur movecion di e persona aki cu a kibra e glas. E persona no tabatin aspecto di un “landloper” of manera e ta wordo yama den boca di pueblo “choller” pero mirando cu e no a bai cu nada ta pensa cu por ta trata di un individuo asina. Un otro establecimento den cercania, esta Top One Toys tambe a sufri daño y no ta descarta e hecho cu por ta e mesun persona of personanan aki cu a comete e actonan aki.

Comments

comments