PORFIN un minister ta duna balor na trahadonan cu hopi aña di servicio

Den bida bo ta gara forsa, balor y confiansa dor di tur experencia cu ta pone bo crece como persona y institucion. Na comienso di e gobierno actual, a topa hopi reto, entre otro un caha bashi, un data base bashi, documentonan disparce y hopi otro situacion cu a stroba e trabou.

Mester a bay na cada departamento cu ta cay bou di ministerio di Husticia y inventarisa kico tawata nan “wenselijkheidsbegroting”. Esaki ta encera materialnan y/of personal cu tawata falta pa por funciona optimalmente. Tambe mester a inventarisa casonan cu tawata

pendiente.

Durante e inventarisacion a haya cantidad di trabou cu e gobierno saliente a neglisha of no a duna prioridad na nan. Un di e asuntonan pendiente tawata e tantisimo personanan cu tin derecho riba nan Ambtsjubileum. Personanan cu 20, 25, 30, 35 te hasta 40 aña den servicio di gobierno cu no a haña e aprecio tan mereci. Ora un persona tin 20 aña of mas den servicio di e mesun dienst ta muestra cu e persona aki a demostra forsa, balor, confiansa, determinacion, fieldad y sodo di su frenta cu ta merece un reconocemento.

Mi ta hopi contento cu nos Minister Justitie Veiligheid en Integratie si a duna e homber y e

muhenan balente aki nan aprecio mereci. Den futuro lo bay sondea maneranan cu nos por

logra pa e experticio di e gran trahadonan aki por wordo traspasa pa e generacionnan

cu ta bin despues di nan. Experticio cu ta solamente cu experiencia di añanan di practica por acumula. Den e trabou dia a dia, un persona ta siña, conocemento cu e no lo haya den buki sino cu sodo di su frenta.

Comments

comments