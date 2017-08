POR tambe a bin cu su caravana Censo pa entrega lista

Partido POR, lidera pa Otmar Oduber, ta un di e partidonan cu a haya permiso pa por marcha bay Censo pa asina entrega lista pa eleccion 2017. Bao di ritmo di asambeho, hunto cu su sostenedornan, partido POR a yega na stadhuis, caminda, e lider, hunto cu su candidatonan, a entrega nan lista. Riba lista di e partido aki, tin figuranan hopi conoci, cual ta e lider Otmar Oduber, Andin Bikker y tambe Marisol Lopez-Tromp. Oduber a referi cu no tabata dificil por completo forma nan lista.

Oduer a splica cu nan a gradici Conseho Supremo Electoral pa un tremendo organisacion cu tabata tin te cu awor aki. Tambe na mando policial, tur instancia cu ta envolvi. Ora cu bo sigui naturalmente e disciplina cu ta pidi, sigur ta logra exitonan grandi cu tabata tin te awor aki. Oduber, den nomber di su coleganan, 28 colega, 29 candidato, e contesta ta cu e proceso di traha lista no tabata dificil. Ta un proceso cu a cuminsa algun luna atras, caminda cu a combersa cu cada un di nan. Diaranson a firma un protocol, no un gentleman’s agreement, ni acuerdo di boluntad, pero den e caso aki un acuerdo fiho riba papel firma, caminda esun cu mas voto ta drenta Parlamento di Aruba. Diahuebs, a celebra den 15 minuut a drenta den Conseho di partido extraordinario, a sali ta celebra, mescos cu awe, diabierna a celebra.

Otro caranan cu ta riba e lista nos ta haya Alan Howell, kende tabata forma parti anteriormente riba lista di AVP y ex consehero di Minister de Meza, caranan nobo, pero no desconoci, manera Joselin Croes, kende den pasado tabata forma parti di e lista di OLA, Jacky van Putten, un persona no desconoci den mundo di Deporte, Edjean Semeleer, conocido cantante y entrepeneur den comunidad, Robin Ann Didier, kende tabata forma parti di mundo sindical y tambe Gregory Milliard y Ronny Maduro, kende ta un cara conoci den prensa.

Pa loke ta e criterianan ta facil. A traha un plan, tres luna largo a reuni cu diferente instancia na Aruba, un plan di accion cu a pone riba nan website y tambe nan pagina di Facebook. A base di e plan aki a busca cada un candidato, profesional, persona cu estudio, cu ta back up naturalmente e trabao, experiencia tambe cu tin den e grupo aki, pa bay eherce e plan cu ta pone cu a comberti su mes den un programa di Gobernacion. Importante pa no solamente ehecucion di dje, pero pa control’e tambe. Ta votando na e momentonan aki. Tin un eleccion di Parlamento y pa POR, e transparencia den Parlamento, e integridad di parlamento, e confiansa cu mester tin den Parlamento mester wordo restaura pa e control debido tuma luga den Gobierno, pa crea un fundeshi solido y fuerte pa por construi riba dje na Aruba.

Oduber a splica cu no ta facil pa ta lider, pero si ora bo tin boluntad y gana cu tin den e grupo. El a presenta Andin Bikker, kende tabata tin experiencia como lider di partido. Na momento cu a cera e forsa aki hunto cu tur e coleganan, a bisa cu ta un famia, un team, a pone nan dilanti kico mester tuma luga, y hunto nan a haci e trabao facil pa cualkier lider, pa cada liderasgo cu tin den partido, pa awe y yega y entrega un lista di homber y muhenan balente cu ta bay determina pa ehecuta e programa di partido.

Esaki sigur ta un momento grandi y historico pa e partido cu den su prome salida a sa di haya sosten masal, haciendo e partido aki, un berdadero rival pa e partidonan grandi manera AVP y MEP.