POR ta sali decepciona despues di haya sa di e debe di pais Aruba

Despues cu e di dos reunion a tuma luga cu informador di Aruba partido POR ta wak cu loke AVP a laga atras ta un desaster financiero grandi, segun lider di partido POR, Sr. Otmar Oduber ta splica.

Dialuna despues di a haci peticion na informador pa loke ta trata cifranan di e departamento di finanzas, diaranson nan ta sali decepciona door di e cifranan cu en todo caso, hopi sumier a bin dilanti di parti di Direktie Financien. Esaki ta un sentimento cu ta biba cerca informador mes. E peticion cu POR a haci dialuna ultimo, no por a wordo cumpli cun’e y awo ta compronde dicon.

Lo mester forma un gobierno nobo mas pronto posibel, ya cu esun cu ta duna autorisacion na departamentonan, pa informacion na informador of un posibel gobierno nobo, no a duna oido na peticion di informador. Pero a duna un documento cu no mucho informacion, pero ya caba ta papia di un presupuesto di 200 miyon florin den deficit. A haci un peticion pa e informacion pa e situacion actual di 2017, pero esaki tampoco a haya informacion ariba dje. Sinembargo, informacion cu Sr. Oduber ta dispone di dje, ta cu e gobierno nobo cu mester sinta dia 28 di October, den e lapso di mas lihe posibel, mester tin un gobierno nobo cu ta sinta y asumi resposnabilidad pa 1 di November. Pero bo no sa kico bo ta bay hereda. Pero informacion ta mustra cu enbes di un norma di 0,5% cu a acorda cu CAFT, ta papia di un norma cu ta bay yega 4 pa 4,5% pa 2017 ainda. Esaki ta nifica un deficit di e aña aki, unda cu mester entrega un presupuesto supletorio, prome cu entrega esun di 15 di December, cu lo mester tin un prestamo adicional den dje, dus bo ta endeuda bo pais cu mas di 140 miyon florin, loke ta mustra di ta e deficit di 2017.

Aruba tin un situacion cu no ta cla aworaki, pa loke ta e resultado di 2017. Cifranan cu tin y documentonan ta papia di un deficit di casi 200 miyon, di un caminda mester saca e placa. Na comienso di otro aña, Aruba lo mester cuminsa paga fiansanan cu ta vence na un suma di casi 120 miyon florin. Ta papia di un periodo di menos di 5 luna, cu lo tin un salida, un gasto adicional, sin tin un presupuesto ainda cu ta rond di mas o menos 300 miyon. Ta practicamente imposibel pa bo por goberna sin cu tin cu fia placa pa cubri e deficitnan aki, cu e gobierno saliente a laga atras. Ta logico, mirando cu e gobierno no a entrega un presupuesto di 2018 y tampoco a permiti pa Financien a duna informacion riba e situacion financiero. Aruba no tin un situacion financiero dificil, pero mas bien desastrozo.

POR ta kere cu crecemento economico, cu e hecho cu por pone un finanzas publico bou control bek, door di baha gastonan di gobierno na manera severo, door di privatisa e diferente departamento, instancianan, combina cu introduci leynan di restauracion ecomomico, haci e cambionan fiscal necesario, a base di e programa di gobernacion di POR 2017- 2021, lo por no solamente baha e debe, pero percura pa sali na beneficio di e comunidad di Aruba. Niun caminda por lesa den e programa di gobernacion, cu medida ta e caminda cu Partido POR ta scoge pe, segun Sr. Otmar Oduber.