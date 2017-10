POR ta para pa transparencia den gobernacion

Sr. Otmar Oduber, lider di partido POR, dialuna a reuni cu informador, Sr. mr. Arie Swaen, pa forma un gobierno pa pais Aruba, despues di eleccion. Sr. Oduber ta amplia mas ariba esaki.

El a cuminsa gradici informador, Sr. mr. Arie Swaen y Sra. van der Wal. E puntonan cu POR a trece dilanti na gobernador a wordo mira bek den e opdracht cu informador a haya. Puntonan di atencion, cu por a discuti ariba nan tabata p.e. envolvimento di loke ta trata un meeting cu a wordo haci ariba e situacion financiero di e pais, cu ta algo cu POR a pone hopi atencion ariba dje. Y nan a haci un peticion hopi urgente pa por logra esaki y esey ta loke a wordo discuti. Ta con lo por dun’e forma y ken tur lo wordo envolvi.

A pone hopi atencion ariba partinan ariba nan programa di gobernacion. Esey tabata hopi bisto, ya cu hopi puntonan cu a wordo treci dilanti, pero integridad den gobernacion. E forma con institutonan cu ta existi caba, mester wordo reenforsa na un forma hopi severo y di otro banda, inculca of trece, crea diferente otronan cu ta trece e parti cu bo kier trece na claridad na e comunidad di Aruba pa loke ta trata integridad den gobernacion, pa loke ta trata e claridad cu mester tin, transparencia cu mester existi. Definitivamente e combersacion a mustra e interes aki, cu POR a refleha den nan programa. Nan a present’e na Sr. gobernador.

Un otro punto cu a delibera hopi ariba dje, ta un gobierno cu ta wordo crea pa 4 aña. Un gobierno cu ta crea stabilidad, confiansa den comunidad. POR kier ta un partido cu ta cana dilanti ariba e creamento di confiansa den instituto politico na Aruba.

Na varios ocasion, mr. Andin Bikker a trece dilanti cu kier trece cambio den parlamento. Cambionan pa loke ta trata formanan cu ta hiba debate. Un biaha mas, e transparencia cu mester existi den gobierno y duna Parlamento e oportunidad berdadero pa haci nan trabao independiente y cu nan por controla gobierno den nomber di pueblo. Esaki ta algun di e puntonan cu a resalta dialuna.

A keda palabra na informador, cu diaranson nan lo t’ey presente un biaha mas, cu algun informacion adicional cu nan lo manda pa informador. Asina nan lo mustra ariba e hecho, cu tempo aworaki no ta na banda di cualkier gobierno cu mester wordo forma. Aruba tin un situacion cu mester wordo atendi cun’e pa loke ta presupuesto, cu mester traha un presupuesto suplatorio pa 2017. Tur cos ta mustra cu tin un deficit ariba e presupuesto 2017. Y pa loke ta trata presupuesto 2018, si e no wordo entrega na tempo, of e no ta completo, of e credibilidad di e presupuesto no ta na e nivel desea, esey lo crea problema pa cualkier gobierno forma, pa 2018.

Segun Sr. Oduber, tur e partidonan ta ariba e mesun liña. Nan a wordo puntra un biaha mas, cu cual partido nan lo ta sinti pa forma un gobierno cun’e. Partido POR y partido MEP tin un similaridad hopi grandi den e programanan di partido. Ariba hopi tereno nan ta match ariba e preocupacion cu ta combibi den comunidad. Den e aspecto di husticia, e insiguridad cu ta existi ariba nos isla, ta un punto di prioridad nr. 1. Esaki ta algo cu a vislumbra a base di un proceso, caminda cu a papia y consulta mas di 70 organisacion na Aruba, na comienso di aña.

E aspecto economico tambe ta un punto importante y cu mester stabilidad. E unico manera cu ta bay atende cu tur e problemanan cu gobierno ta bay hay’e confronta cun’e, ta door di un economia positivo, ta dor di e reduci e debe di pais Aruba, paga bo gastonan. Bin cu’n maneho transparente den e diferente carteranan. Esaki ta inclui e bienestar di comunidad di Aruba. Entrada di nos hendenan a bay drasticamente atras. Costo di bida halto sigur lo mester haya su atencion.

E aspecto di salubridad y enseñansa tambe a haya nan debido atencion. Sr. Oduber a mustra sr. informador un biaha mas ariba e importancia cu esaki tin.

Por ultimo, Sr. Oduber, e programanan di partido MEP y partido POR ta basta similar. Inoficial tabata tin un encuentro entre e diferente comisionnan cu a intercambia di pensamento entre partido MEP y partido POR. Tin diferencianan di opinion y den programa pa loke ta trata partido RED, a papia esaki tambe cu sr. Informador. Sinembargo, ta kere den un base mas amplio posibel pa un gobernacion stabiel pa futuro. Pero mester wak e aspectonan di programa y loke partidonan ta para pe pa sigura e continuidad cu ta papia di un gobernacion di cuater aña.