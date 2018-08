Por poco un desgracia banda di price smart pa causa di un van

Diamars atardi na e t-weg cu tin banda di price smart riba caminda principal a sosode un accidente di atencion. Un brommer bayendo direccion ariba a para un van na su man robes y net e van ta bay lora pa drenta Avenida Milo Croes dilanti e brommer, cu consecuencia e motociclista a dal abou y net un pickup volkswagwn bahando di pariba.

E chauffeur di e pickup volkswagen pa e pickup no pasa riba e motociclista trape a desvia usando tactica y dal den un hyundai staciona na e t-weg pa sali. E van mes cu a ocasiona tur esaki a gewoon sigui core bay manera nada no a pasa. Ambulans a presenta pa atende cu e dama den e auto chikito hyundai cu a haya sla na curpa y spanta. E motociclista tabata bon pero no tabata desea asistencia medico. Polis tambe a presenta pa tuma dato.

