Por pasa busca paketa di winstbelasting 2018 entrante 1 di april

Entrante1 di april e clientenan di winstbelasting por pasa busca nan pakete di winstbelasting na Departamento di Impuesto. E paketenan ta contene e formularionan di declaracion di aña 2018, esta un formulario di declaracion provisional (voorlopige aangifte) y un formulario di declaracion definitivo (definitieve aangifte). Departamento di Impuesto lo otorga e paketenan solamente den e periodo di 1 te cu 5 di april. Despues di e fecha aki lo manda e paketenan via post.

Na unda por busca e pakete?

Por busca e pakete na e edificio anexo di Departamento di Impuesto na Camacuri (drenta na porta number 4).E orario di servicio ta: 8:00 am –4:00 pm non-stop. Ta recomendabel pa trece e persoonsnummer di e empresa pa asina e proceso di otorgamento por bay mas lihe.

Procedura pa otorgamento di pakete na un consehero

Te cu dia 26 di maart 2019 e conseheronan por manda un peticion via e-mail hunto cu e lista di su clientenan na [email protected] Pa e lista di cliente ta recomendabel pa uza e MS Excel-file ‘Template klantenlijst WB-aangifte’. Por baha e file aki for e pagina principal di www.impuesto.aw. Departamento di Impuesto lo avisa e consehero via e-mail ki dia e por pasa busca e paketenan di su clientenan. Peticionnan cu drenta despues di dia 26 di maart lamentablemente no por wordo procesa mas.

Departamento di Impuesto ta sali for di e punto di bista cu e conseheronan tin e debido apoderacion di nan clientenan. Departamento di Impuesto ta recomenda pa e cliente y su consehero palabra ken ta busca e pakete pa evita cualkier gasto extra y/of inconveniencia. E clientenan cu no ta desea pa nan consehero busca e pakete pa nan, lo mester avisa su consehero di awor caba. Si despues resulta cu e consehero a busca e pakete, e ora e cliente lo mester acudi cerca su consehero pa e haya su pakete.

