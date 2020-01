Por paga impuesto di plachi number diasabra 18 Januari 2020 na Camacuri

Sra Meverly Romano di Departamento di Impuesto Aruba a informa cu nan lo habri nan cahanan pa publico diasabra mainta na Camacuri, for di 8 or di mainta te cu 2 or atardi, pa duna oportunidad na tur esnan cu tin paga nan number di auto. A ripara cu ta dianan hopi druk y cooperacion cu Minister di Finansas a haya e aprobacion pa duna e servicio riba diasabra.

Sra Meverly a comenta cu e oficinanan na MFAnan ta hopi bon bishita, tin cu compronde cu tin cu duna number y tin un limitacion na cuanto persona por atende debi cu e edificio no ta di nos y tin cu tene na cuenta cu e horario di habri y cera e edificio, pa e motibo ey ta un cierto cantidad di number ta parti debi cu e edificio mester cera na ora.

A puntra Sra Romano con e parti di online ta bayendo, Sra Romano a informa cu tin un grupo hopi grandi di persona cu ta paga nan belasting online cu ta pasa riba 10mil, e situacion cu a pasa ta cu e plachi di number ta riba lama caba den container y ta yega un poco mas laat cu custumber y pa evita cu polis ta bay controla of duna e persona un multa durante control e ora ey mester tin su recibo di departamento di impuesto. Eynan ta unda cu nos ta bin pidi clientenan si ba paga online via banco por busca e recibo na DIMP cu a crea masha hopi critica pasobra nan a keha cu ta laganan para den recibo dos biaha un pa busca recibo y un pa ora e plachi yega.

E idea su tras di esaki ta cu e cliente ta haya multa, hopi persona no ta compronde cu e recibo di banco e ta un muestra cu ba haci pago, pasobra e no ta determina y e ta un recibo cu bo por influencia e descripsion riba dje. Te siman pasa nos itn un algo mas cu 8000 persona cu no a cumpli cu e impuesto di 2019 tin lo a paga sea mita of no a cumpli mes, pasobra ainda nan tin 2018 habri. Por wel cu un hende ta skirbi den e descripcion cu ela paga di 2020 pero e tin impuestonan habri, y unda cu berdaderamente impuesto NO lo bay registra e pago den e aña 2020 y pa evita esaki, a informa pa presenta na Camacuri debi cu e recibo di DIMP ta esun determina, e critica cu a bin cune a bin cu un solucion pa manda un mail [email protected] cu e prueba di pago y datosnan y lo manda e recibo via mail tambe.

Den pasado no a haci esaki tur hende tin cu corda nos ta un belasting dienst, for di momento cu nos emiti un documento e ta contene informacion hopi confidencial, nomber, adres, persoonsnumber y pa e motibo ey nos no ta gusta traha via mail, pero ta publico ta desea y nos ta cumpli cu esaki. Solamente DIMP kier a pidi publico manera bo haya e mail di DIMP cu ta contente datonan confidencial warda e mail den un sistema sigura of den bo computer, si encaso un hende back bo mail e no lo tin bo datonan personal.

Pa luna di maart cu entrega e plachinan mester bin cu e comprobante di e seguro valido pa haya nan plachi 2020.

