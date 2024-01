Despues cu Directie Infrastructuur en Planning (DIP) a keda cla cu yama tur esunnan cu ta bin na remarca pa un kavel riba ruta di carnaval, awo ta asina leu cu por pasa paga y haya e permiso den man.

DIP ta invita esunnan cu a haya yamada cu nan ta bin na remarca pa un kavel, pa pasa diamars dia 23 di januari 2024 of diaranson dia 24 di januari 2024 entre 7:45 am pa 11:45 am of entre 1:15 pm pa 3:45 pm, pa por paga y hiba nan permiso.

Mester corda trece un identificacion oficial valido (ID), por ehempel cedula, rijbewijs of paspoort. Ta necesario pa tin prueba di bo “persoonsnummer”. Tene cuenta cu na DIP no ta acepta placa cash, sino solamente por paga cu carchi di banco.

Den caso cu bo ta haya bo stroba pa bishita DIP durante diamars of diaranson, por haci un afspraak riba e dia y orario cu si por e siman aki ainda, via email: [email protected] y skirbi den e subject: “Afspraak afhalen precariovergunning” y inclui e number di kavel. Si tin cambio den e orario lo anuncia esaki.