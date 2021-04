Por organisa reunion na sedenan politico pero manteniendo distancia y protocol di DVG

Tur partido tan a altura di contenido di e ministeriele beschikking cu ta papia di bishita na cas, specialmente pa e temporada aki cu ta di campaña politico. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial (KPA) a splica cu a reuni cu e dies partidonan politico cu a mustra interes di participa den eleccion parlamentario.

A reuni cu cada parti apart unda a splica nan riba e medidanan vigente, a mustra nan con pa subi riba internet y busca e decreto ministerial cu cada tres dia tin uno nobo.

E bishita den of na cas ta loke ta trece hopi pregunta y problema pasobra e ta bisa “y otro motibonan necesario”. Cada ken por interpreta esaki na su manera y mas den un campaña politico. Walter Werleman di KPA ta e persona responsabel pa e contacto cu partidonan politico ora cu algo no ta bay bon. Lacle a recorda si cu polis no ta meneer di scol cu mester wak cada rato cu e partidonan ta sigui e medidanan vigente. Ora cu drenta melding, ta tuma contacto cu e representante di e partido politico en cuestion of polis ta bay controla e situacion.

Ta combini e partidonan pa mantene nan mes na e protocl y reglanan. Si no haci esey, ta bay surgi contagionan cu por aumenta e cantidad di casonan. Hustamente e partidonan politiconan ta esun mas afecta si surgi mas contagio. Nan por perde voto di personanan cu no por haci uzo di nan derecho si nan ta contagia. Esaki por haci diferencia den e cantidad di asiento cu nan por haya. “Ta keda na e partidonan pa mantene nan mes na e reglanan.”

Awo ora di bishita na cas ta keda na e doño di e cas si e ta sinti e necesidad pa scucha un politico cu su mensahe. Solamente mester keda na e distancianan di 1.50M y mantene protocol di DVG.

