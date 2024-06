Por lo menos 550 peregrino musulman a muri ora cu a realisa e hach, e peregrinacion anual na Mecca, door di a sufri e temperaturanan halto den e ciudad aki di Saudi Arabia, e agencia AFP a informa cu referencia na dos diplomatico halto cu a papia bao anonimato. E diplomaticonan Arabe a comunica diamars n’e agencia cu den e morgue di Al Muaisem, un di esunnan mas grandi di Mecca, tin e curpanan di 550 peregrino cu a muri door di e calor intenso durante e hach. E dia anterior, e temperatura ambiental den e Gran Moskee a yega 51,8ºC.



Entre e victimanan, tin por lo menos 323 ciudadano Egipcio. “Tur a muri pa motibo di e calor,” cu excepcion di un persona cu a sufri herida mortal door di ta entre e multitud, AFP a cita su fuentenan diplomatico. For di e Canciyeria Egipcio a anuncia cu nan ta colaborando cu e autoridadnan Saudita pa “facilita e procedimentonan p’e entiero di e fayecidonan y buskeda di e personanan desapareci” durante e hach, sin specifica e cifra exacto di e victimanan.Autoridad di Jordania, di su parti, a comunica riba e expedicion di 41 permiso di entiero n’e peregrinonan Jordano morto durante e hach, mientras cu “e operacion di buskeda ta andado” di otro 22 persona desapareci na Mecca. Segun e fuentenan diplomatico di AFP, por lo menos 60 Jordano a muri durante e celebracion religioso aki den condicion climatico adverso.

A base di un investigacion propio, e agencia a conta e total di victima pa motibo di e calor extremo durante e hach cerca 577 persona.

E aña aki, hach – un di e cinco pilar of precepto obligatorio di Islam, cu cada musulman mester cumpli por lo menos un biaha den su bida – a cuminsa diabierna ultimo y lo caba awe, diaranson. Debi n’e temperaturanan halto cu ta afecta e pais, mas di 2 mil peregrino mester a ricibi asistencia medico, segun autoridad Saudita a informa dia 16 di juni. No obstante, te asina leu no a haci ningun declaracion oficial encuanto e fayecimentonan.