Por lesa mensahenan di Whatsapp di otro hende door di fayo di siguridad

TECNOLOGIA

Un grupo di investigado di e Universidad di Ruhr na Alemana, a descubri un otro fayo dene sistema di siguridad di Whatsapp.

E aplicacion di mensaheria instantaneo a wordo bastante cuestiona den e ultimo dianan debi na su constante fayonan cu ta genera preocupacion den su usuarionan.

E problema ta sinta den e sistema di codificacion, cu e compania a presenta cual a resulta di no ta asina sigur manera a keda anuncia algun tempo pasa. Cualkier persona of compania cu acceso na e server di Whatsapp por drenta den e gruponan y lesa e conversacionnan. Di mes manera, e conversacionnan cu e individuo por lesa ta esunnan cu el a tene ora di a drenta e curpa.

E fayo descubri pa e investigadonan ta consisti di hende straño por accede na combersacionnan ajeno y incluso integra na gruponan sin autorisacion algun di esakinan.

E descubrimento di e investigacion Aleman ta coincidi cu e denuncianan di varios usuario unda cu a sigura cu hende straño, sin splicacion algun, ta ingresa den gruponan familiar, kibrando e confendicialidad di grupo cu ta kibra manera cu e miembro invita por lesa tur e mensahenan nobo. Despues cu a reconoce e fayonan aki, rumor y speculacionnan riba e dimension riba e dimension di e fayo di siguridad a aumenta.

E compania no a emiti un comunicado, pero segun parce, nan lo ta trahando pa drecha e fayo di siguridad aki.