Por inscribi pa Landsexamen MAVO/HAVO/VWO

Seccion Examenbureau di Departamento di Enseñansa Aruba (DEA) ta informa cu inscripcion pa Landsexamen ta tuma luga den e periodo di 3 di september pa 28 di september 2018.

E formulario pa inscribi ta obtenibel riba website di Departamento di Enseñansa Aruba [ea.aw] entrante dia 1 di september 2018.

E candidato mester lesa e “Informatiebrochure Landsexamen 2019” prome cu e download y yena e formulario pa inscribi y entrega e formulario yena completo y corecto hunto cu un uittreksel di Bevolkingsregister di Aruba na balie di Examenbureau na [Belgiëstraat #2].

Tur inscripcion cu drenta despues di 28 september 2018 y esnan cu no ta yena completo no ta bin na remarca pa wordo procesa.

Candidatonan cu ta cumpli cu tur reglanan di inscripcion y a pasa e “screening” ta wordo notifica pa pasa entrega e recibo di pago di por lo menos 1 materia (vak).

Participacion

Na landsexamen MAVO/HAVO/VWO 2019 por participa esnan:

1 a – cu a entrega nan formulario di inscripcion na tempo (prome cu dia 1 october 2018), yena completo y na e instancia concerni. b – cu a paga na tempo e suma concerni pa por pasa examen. c – cu entrante 1 april 2019 tin e edad di:

• 17 aña of mas pa por participa na e landsexamen mavo

• 18 aña of mas pa por participa na e landsexamen havo;

• 19 aña of mas pa por participa na e landsexamen vwo

2 Excluyendo punto 1, por participa tambe na landsexamen esnan cu ta bay un mavo, havo of vwo scol y cu kier logra un “1-vakdiploma” riba e mesun nivel di scol cu nan ta siguiendo. E materia aki no mag forma parti di e pakete di materianan cu e candidato a scoge na scol.

Certificadonan obteni na Aruba ta valido pa un periodo maximo di 10 aña entrante 1 augustus 2012. Esaki ta nifica cu certificadonan mas bieuw cu 10 aña no por wordo uza mas pa obtene un diploma di VWO, HAVO of MAVO.

Info / Contact

Pa mas informacion por tuma contacto cu DEA | Examenbureau

