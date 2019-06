Por importa trahado pa proyecto di corto duracion sin cu mester pasa via DPL

Departamento pa Progreso Laboral (DPL) ta bezig ta cambiando nan maneho. Den e beleid di DPL, prome tabata cu si un persona ta bin pa un proyecto di menos di tres luna, e persona stranhero no mester registra an DPL. Sr. Ronnie Irausquin ta amplia mas ariba e tema aki.

Durante e reunionnan teni cu stakeholdernan, a cambia e proceso, e maneho mirando cu DIMAS ta mantene su mes na 6 luna. Si un persona ta bin pa un proyecto di 6 luna, e ora e persona ta bay directamente DIMAS. P’esey DPL a cambia di dje, pa nan ta hunto cu DIMAS. E maneho actual ta bira cu si e persona ta bin cu’n proyecto, si e ta menos di 6 luna, e persona no mester pasa DPL pa haya carta di notificacion. E ta bay directamente DIMAS, pero den caso cu e ta un proyecto di mas di 6 luna, e ora si e persona mester pasa DPL pa pasa e proceso normal.

Pero DPL ta prefera pa cualke compania cu tin proyecto di menos di 6 luna, prome cu trece personanan di afo, pa sondea ariba e mercado laboral local, pa traha cu sub contratista local. Esey ta loke a keda palabra cu companianan. Den caso cu e proyecto dura mas di loke a wordo calcula, e ora DPL ta sigui segun e maneho di DIMAS. Ya cu kisas e personanan ta haya permiso pa duracion di e proyecto. E no ta den man di DPL, ya cu e ta trata di un proyecto di menos di 6 luna. Den caso cu e proyecto ta dura mas di 6 luna, e compania cu ta bezig cu e proyecto lo mester cana full e proceso via Job Center.

DPL no a haya hopi hende cu a bin registra den ramo di construccion na DPL. E hendenan cu DPL tabata tin ya caba a wordo ubica na un otro proyecto. Hopi biaha ta keha cu no ta duna local trabou, pero DPL no tin asina tanto hende registra. Aki poco tempo lo cuminsa cu e proceso di renobacion di airport, pa cual ta pidi tur hende local cu no tin trabou, cu tin experiencia den ramo di construccion pa bin aplica na DPL.

DPL lo conoce varios cambio pa loke ta trata JobCenter. Prome tur hende tabata bin Job Center pa busca un trabou di biaha. Pero aworaki tin un parti cu nan ta haci e mercadeo. Job Center mes ta sali pafo busca vacatura, esey ta e parti di mercadeo. Si ta vacatura pa mas di 15 hende ta haci esaki via un Job Fair, ya cu e ora ta haya mas hende ta bin registra. Den e direccion ey, DPL lo ta bayendo. Pronto lo bin cu’n otro Job Fair pa un hotel, cu a pidi DPL pa yudanan den esaki. Tur esakinan ta den cuadro di cambionan den maneho di DPL.

DPL ta haya hopi vacatura, pero hopi biaha nan no ta haya e cantidad di hende cu ta registra. POr bisa cu trabou tin, pero ta e hendenan mester bin registra na DPL. Den pasado cosnan a bay robes na DPL, pero esaki mester wordo laga atras y move bay dilanti. Tin hopi trabounan cu lo sali pa cual DPL lo mester di e hendenan pa registra. E parti di construccion ta e parti cu ta bay tin mester di masha hopi hende. Fuera di airport, fuera di hotelnan, FCCA tambe ta bin cu proyectonan pa traha cas, mirando e cantidad di casnan cu lo bay wordo traha.

Director di DPL, Sr. Ronnie Irausquin ta haci un apelacion na tur esunnan cu no tin trabou, pa nan bin registra. DPL a busca trabou pa esun cu ta registra.

