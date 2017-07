Por haci peticion pa baha cu VUT te cu fin di Augustus

Ambtenaarnan cu ta desea di baha cu VUT, por aplica pa esaki na Departamento di Recurso Humano. Sra. Omaira Lares di Departamento di Recurso Humano ta amplia ariba esaki.

E areglo di retiro Voluntario, VUT, ta un pakete cu bo por haya depende di bo añanan di servicio, di 70 te cu 90% di bo entrada. Esaki ta explicitamente bay via un formulario cu por haya na Departamento di Recurso Humano, of cu bo por wordo manda via mail. Un opcion ta tambe pa bay na e departamento y laga nan bereken esaki pa e ambtenaar cu ta desea di bay cu VUT. E ambtenaar por tin un idea di cuanto e por haya como ambtjubileum.

Durante dos luna bo por haci peticion pe. Tin cliente cu ta bisa cu e no por bay e luna aki, pero por haci peticion, caminda ta haci e peticion awo, pero ta baha na Januari. Tambe tin caso caminda cu e ambtenaar por schuif e fecha di retiro boluntario, si por ehempel e falta algun luna pa cumpli 25 aña di servicio. E ta un areglo cu ta andando pa dos luna. No ta sigur si lo haci’e tambe otro aña.

Sra. Lares kier a recorda e empleadonan publico, pero e ta conta pa ambtenaar cu por baha cu retiro boluntario. E focus ta baha 20 of 30, pero no ta tin maneho gericht, ya cu ta imposibel pa pensa cu 700 persona lo baha cu VUT. Pero si e VUT regeling ta pa un grupo pa baha, manera polis no por duna nan VUT, ya cu nan peticion ta wordo nenga di biaha. Un persona cu ta academico cu pidi pa e bay, e no ta wordo honra. Mester corda cu ora cu tuma hende bek den servicio pa reemplasa, ta solamente hendenana ariba un nivel halto, pa aworaki. Dus ta casi contradictorio pa bisa, pa laga un academico bay, anto ta tuma un HBO-er, of un hende cu a caba MAVO bin reemplas’e. Aworaki pa tuma personal den servicio, ta restringi. Aworaki un academico su peticion pa bay cu VUT lo no bay wordo honra. Si ta tuma hende den servicio, ta academiconan so ta tuma den dienst. Cierto departamento, cu mester di cierto nivelnan mas abao, lo cuminsa tuma hende den servicio bek.

Sra. Lares a sigui splica cu locual cu a bin tabata den e tres of cuater ronde, cu no tabata tin mas 250 hende cu a bay. Den e tres of cuater rondenan cu a bay, manera antes den cada ronde di VUT, tabata bay casi 200 persona. Aworaki ta entre 50 pa 80 hende ta bay. Aworaki tambe door cu ta periodo di vakantie di scol, e no a lora lihe ainda. Otro siman entrante, e comision di VUT lo traha e prome peticionnan.

E ambtenaar cu kier haci uzo di e areglo di VUT, por entrega su peticion te cu e ultimo dia di trabao di luna di Augustus. E mester yena e formulario, yena cierto informacion cu Departamento di Recurso Humano lo mester di dje. No ta tuma ningun peticion haci via carta. E ambtenaar mester haci’e via e formulario en cuestion. Por mail e foyeto y e formulario, pero ta prefera pa e ambtenaar pasa personalmente, unda cu via e VUT- meter, ta calcula mas o menos cuanto e ambtenaar por haya, segun Sra. Omaira Lares, di Departamento di Recursonan Humano.