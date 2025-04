Inscripcion ta habri pa entrega nominacionnan pa Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa aña 2025.

Ultimo dia pa entrega un nominacion lo ta diabierna 18 di april 2025. Por haci e entrega di nominacion via e link.

Nomin’e via e link indica riba ATHA su pagina di Facebook; https://form.jotform.com/240794581485367

of via email adres: [email protected]

E descripcion por ta acompaña pa potret, recorte di corant etc y cu nomber y telefon di e persona of instancia cu ta haci e nominacion.

E Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp a keda institui na 1992, despues cu e prome gobernador di Aruba, señor Felipe B. Tromp a pasa e encargo pa Gobernador mr. Olindo Koolman.

Señor Felipe Tromp a nace na Aruba riba dia 15 di october 1917 y a fayece riba dia 12 di augustus 1995. E tabata un persona hopi activo riba tereno social y cultural. Por menciona cu e tabata den diferente organisacion cultural manera Fundacion Centro Cultural. E fundacion aki tabata responsabel pa desaroya e campo cultural na Aruba cu ayudo di e fondo Hulandes Sticusa durante e periodo 1948 pa 1991. Ya na 1984 a cuminsa pasa e fondonan directamento pa Aruba.

Señor Tromp a ocupa diferente cargo publico manera politico, ministro y inspector di enseñansa y na 1986 el a bira e prome Gobernador di Aruba.

Kendenan ta bini na remarca pa e copa Hubenil?

Un hoben of organisacion hubenil cu a destaca durante e ultimo aña sea riba tereno cultural, social of deportivo por wordo nomina.

E edad mester ta entre 8 pa 21 aña. Y e periodo di e logronan mester ta di 15 di april 2024 pa 15 di april 2025.

E logronan por ta premionan gana, pero tambe hopi importante loke e hoben of grupo a haci na nan propio formacion manera curso, trabou comunitario, disciplina etc.

Comision ta invita tur instancia cultural, social y deportivo pa repasa e actividadnan realisa pa nos hobennan durante e periodo menciona y pa manda e nominacionnan prome cu e fecha di dia 19 di april proximo.

E ganado(nan) lo ricibi e premio for di man di Su Excelencia Gobernador di Aruba riba dia 27 di april, na ocasion di dia di Rey.

Pa mas informacion por tuma contacto cu ATHA via telefoon: 582 3773 of manda un email na [email protected]