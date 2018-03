Por entrega nominado pa Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp

Anualmente un hoben of organisacion hubenil ta bini na remarke pa ricibi e conocido Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp. Desde 1992 e copa aki ta dedica na e prome Gobernador di Aruba, sr. Felipe B. Tromp. E motibo pakico a institui e copa aki ta pa reconoce e trabou balioso cu un gran cantidad di boluntario ta haci den nos comunidad. Y naturalmente pa duna honor na e prome Gobernador di Aruba. Señor Felipe ‘Felepito’ Tromp tabata un persona cu semper tabata tin un curason grandi pa tur trabou cu ta concerni formacion di nos hobennan. Prome cu el a bira Gobernador e tabata forma parti di diferente organisacion social y cultural na Aruba. El a percura pa varios hoben ricibi un beca pa studia arte den exterior, manera arte di baile, arte plastico etc.

Como Gobernador el a sigui stimula miembronan den nos comunidad pa traha ariba e formacion di nos hobennan sea riba tereno cultural, social, spiritual, deportivo etc.

Nos sa cu e forsa di nos comunidad ta basa ariba e trabou boluntario cu ta tuma luga diariamente.

Cu e Copa Hubenil e comision kier honra un hoben of organisacion hubenil cu a destaca durante e ultimo aña sea den cultura, deporte, of trabou social. E logronan por ta tanto na nivel local of internacional durante e periodo di 1 di april 2017 pa 31 di maart 2018. Cu logronan no solamente nos ta referi na premionan cu por a gana, pero tambe den caso cu a realisa un of mas proyecto pa comunidad cu a yuda na e formacion di personalidad di e hoben of e hobennan.

E lidernan di e grupo por ta adulto, pero ta e hobennan entre edad di 6 pa 20 aña ta bini na remarke pa gana e Copa aki.

Ultimo dia pa entrega nominadonan lo ta dialuna 18 di april 2018. Por haci esaki personalmente na Departamento di Cultura Aruba atencion di sr. Stanley Dabian of via mail [email protected] of [email protected]

Nominadonan por ta un grupo cultural (baile, canto, musica etc.), organisacionnan caricativo, scolnan, gruponan di deporte etc. of hobennan individual cu a destaca ariba un di e terenonan ya menciona.

Den caso di un persona individual, mester pone nomber completo, fecha di nacemento y mail of tel. di persona di contacto. Den caso di un grupo of organisacion, un descripcion di e meta di e grupo, fecha di fundacion etc. Ta aprecia tambe si por manda copia di corant, potret etc. E peticion mester ta firma pa un adulto.

Ultimo dia pa entrega e nominacionnan lo ta dialuna 18 di april 2018.

