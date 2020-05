POR, dr. Dellanire Y. Maduro: A traves di e Sociaal Crisis Plan ta purbando cera buraconan existente

Lider di Fraccion di POR, Dellanire Maduro a indica cu e ta contento di por mira cu a traves di e Sociaal Crisis Plan ta purbando di cera diferente buraconan existente den diferente areanan manera social, hudicial y educativo, entre otro. Ta trata aki di tapa e buraconan cu por tin pa evita cu por pasa atrobe cu ningun caminda por a haci algo of cu ningun hende a ripara cu algo ta pasando. Cu esaki previniendo cu casonan manera a sosode na 2017 ripiti.

Esaki el a expresa durante e reunion publico den Parlamento pa atende cu e presupuesto di 2020 y 2021 di e Sociaal Crisis Plan.

Maduro a trece un punto importante dilanti net prome cu el a cuminsa cu su preguntanan. El a papia di e realidad unda cu tur hende na cierto momento den bida a yega di ta den un situacion of a conoce un persona cu na cierto momento lo por a haya ayudo di instancianan si nan tabata existi of si nan tabata funcionando eficientemente. Cu esaki el a expresa di ta contento di forma parti di un Parlamento cu ta tratando un programa asina importante y necesario.

Awo cu tin e crisis di Covid 19, no solamente na Aruba, pero rond mundo e circunstancianan a cambia tur cos y esaki tambe a haci hopi mas visible, cual ta e areanan mas importante of cual ta e areanan cu ta wordo neglisha of laga pa despues. Awor cu e crisis di COVID-19 ta pone hopi realisa cu no ta solamente salud ta importante, pero tambe orden publico y cu e parti social ta extremadamente importante.

Aki Maduro a expresa cu ya caba muchanan tin 7 siman na cas, sin bay scol y entre e muchanan aki por tin algun cu ta den riesgo grandi unda cu na nan cas por tin abusadornan, cual sigur ta bira un desafio grandi. Den otro palabra tin un cierto cantidad di mucha cu no tin nan area di “safety” mas cu ta nan scol.

Esaki ta haci e parlamentario puntra su mes ta na unda nos lo ta awor aki si e Sociaal Crisis Plan no tabatey of si no tin proyectonan andando caba.

Den e cuadro aki e ta puntra si por tin cifranan cu ta mustra e efecto di COVID-19 riba e aspecto social? Tambe ki tipo di abuso ta wordo raporta of a bin dilanti den e periodo aki? Por constanta cu a raporta mas casonan durante e periodo di COVID-19 cu prome cu esaki? Cuanto casonan a wordo raporta prome cu e situacion a bira uno grave?

Siguiendo cu e preguntanan, Dellanire Maduro a puntra e minister ki tipo di experticio falta ainda pa haya pa por atende e partinan crucial di e plan? Tin 31 proyecto cu ta forma parti di e Sociaal Crisis Plan na e momentonan aki, e ta puntra si ainda tin oportunidad pa otro proyectonan forma parti di esaki y ki tipo di proyectonan esakinan mester ta, manera por ehempel Fundacion Autismo?

Finalisando lider di Fraccion di POR a expresa cu ta contento di por forma parti di Parlamento pa di e forma aki contribui cu e Sociaal Crisis Plan cu lo mester yuda nos comunidad riba diferente aspecto cu anteriormente no tabata haya e atencion debido of tabata wordo neglisha.

