POR, Dellanire Maduro: Gobierno anterior por a drecha loke tabata bayendo robes, pero no a haci esaki

Lider di Fraccion di POR, Dellanire Maduro den su disertacion den sala di Parlamento durante tratamento di e rapport di Contraloria General ‘Bo Aruba’, a mustra cu ta desapuntante pa mira con gobierno anterior na diferente momento por a tuma accion pa drecha loke tabata bayendo robes, pero esaki no a wordo haci.

“Mi ta desapunta di a mira cu tabatin varios momento cu por a controla, cu por a tuma accion y esaki no no a tuma luga. Solamente den e prome 15 paginanan di e documento bo ta keda spanta, pasobra constantemente ta bisa no tin esaki, falta esaki, no tabatin transparencia, no a cumpli cu leynan di contabilidad, entre otro ”, e ta bisa.

Dellanire a splica tambe cu e rapport ta papia di diferente riesgo cu e proyectonan aki a trece pa Pais Aruba y cu ta tristo cu mayoria di e proyectonan aki no por garantisa durabilidad, tabatin falta di claridad riba e ‘projectdossier’, no tin indicadornan pa midi, no tin evaluacionnan final, no a tene cuenta cu aspectonan di mantencion cu esaki ta trece cune cu mester bolbe inverti.

Den e rapport ‘Bo Aruba’ ta papia tambe di falta di transparencia den 8 caso specifico cu no a realisa destaho publico sin cu a presenta e rason atraves di un decreto ministerial.

Lider di Fraccion di POR tambe tabatin algun pregunta pa e mandatarionan presente. Den e cuentanan anual di Pais Aruba cua aña Departamento di Finansa a cuminsa duna informacion di e proyectonan PPP? A siña di loke a pasa y nos ta prepara pa atende cu situacionnan asina den futuro? Kico ta e rol di cada minister pa traha procedura, te unda departamento di Finansa por asumi un rol pa bin cu e reglanan aki? Mirando e proyecto di hospital, den futuro lo sigui haci uzo di e mesun structura di financiamento?

Finalisando Dellanire Maduro a bisa cu “como hoben politico mi por conclui cu ta parse cu ta deliberadamente a planifica pa no duna informacion riba e proyectonan aki. Nos a haci inversionnan cuantioso y lamentablemente e crecemento economico a bay afo y den cuadro di esaki ta presenta un mocion cu ta bisa: considerando cu companianan local di construccion ta pasando den duro; cu companianan local di construccion ta sinti cu nan ta den desventaha compara cu companianan di construccion di afo; cu companianan local di construccion ta dispuesto pa traha proyectonan grandi; cu contrata companianan local ta promove economia local; cu companianan local ta contribui cu pago di impuestonan; cu contrata companianan local ta brinda oportunidad laboral na nos mesun hedenan; cu companianan di construccion di afo no tin obligacion pa traha cu companianan di construccion local. Ta dicidi di urgi gobierno pa crea e condicionnan necesario y husto pa por inclui companianan di construccion local den proyectonan (grandi) di gobierno door di stimula companianan di afo haci uzo maximo di companianan local, creando “a level playing field” cu na mes momento tin un impacto riba economia di Pais Aruba”.

Comments

comments