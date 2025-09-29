Departamento di Impuesto ta anuncia cu na e momentonan aki tur contribuyente automobilista por cuminsa haci pago di impuesto di vehiculo di motor di aña 2026. Di acuerdo cu ley, e fecha final pa haci pago ta 31 di januari 2026, pero debi cu e dia aki ta cay den weekend, e fecha final ta bira 2 di februari 2026. Departamento di Impuesto ta permiti e contribuyentenan pa haci e pago mas trempan, dunando asina mas espacio financiero pa por cumpli cu nan deber fiscal. Manera ta conoci, e automobilista por scoge pa paga su impuesto di vehiculo di motor den un solo biaha of den mas biaha haciendo uzo di e servicio di pago parcial.

Tarifa di impuesto

Pa aña 2026 e tarifa di impuesto di vehiculo di motor ta keda igual cu e añanan anterior. Contribuyentenan lo tin cu paga unicamente e tarifa di impuesto. No tin mester di paga pa e costonan di e plachinan, ya cu e plachinan blauw cu blanco ta valido te cu aña 2029.

Servicio di pago parcial

Pa yuda e automobilistanan contribuyente cumpli na tempo y evita cu na februari 2026 lo mester paga e impuesto den un solo biaha, Departamento di Impuesto ta brinda e oportunidad pa haci e pago adelanta y pocopoco di awor caba. Esaki ta e servicio di pago parcial cu ta conta tanto pa empresanan como personanan priva. Na e momentonan aki e contribuyentenan tin 4 luna di tempo prome cu e fecha final di 2 di februari 2026. Haciendo uzo di e servicio di pago parcial, e contribuyente por parti e pagonan durante e lunanan venidero y asina cumpli na tempo.

E sistema di pago parcial no ta obligatorio, pero fuertemente recomenda specialmente pa esnan cu mester mas tempo of tin mas auto.

E condicionnan di servicio di pago parcial

E condicionnan pa e servicio di pago parcial ta lo siguiente:

∙ Ta paga e impuesto delanta, esta prome cu dia 2 di februari 2026.

∙ Ta haci e pago pa luna.

∙ Ta paga e suma minimo rekeri sea Afl. 50 of Afl. 200 (depende e categoria di plachi).

∙ No por paga menos cu Afl. 50 a menos cu e debe (restante) ta menos.

∙ Ta haci e ultimo pago no mas laat cu dia 2 di februari 2026.

E servicio di pago parcial ta valido unicamente pa pago di impuesto di vehiculo di motor.

Pago minimo ta depende e categoria di plachi

E pago minimo pa luna ta depende den cua categoria di plachi e vehiculo ta registra. Aki ta sigui un skema.

Categoria di plachi Suma minimo pa luna A, V, MFA, MFV, TR, TX, V, B (bus chikito), AG, BR y GAR Afl. 50 B (bus grandi), Plachi di nomber, DT, O y T Afl. 200

Online Banking

Alabes Departamento di Impuesto ta recomenda su contribuyentenan pa paga via e sistema di Online Banking di Aruba Bank, Banco di Caribe of CMB, uzando e metodo di “Bill Payment”. Pagonan haci via e banconan menciona aki ta pasa den e sistema di Departamento di Impuesto den un dia. Pagonan haci via otro banco ta tarda por lo menos 5 dia di trabou pa registra den e administracion di Departamento di Impuesto.

Pa e pagonan online por wordo procesa debidamente, ta importante pa inclui e siguiente informacion: – Persoonsnummer na cual e vehiculo ta registra

– Number di auto

– E periodo di cuenta cu ta pagando (por ehempel: 2026)

Pidi recibo online

E contribuyentenan cu ta paga via banco por pidi e recibo online. Pa pidi e recibo online mester haci esaki via e website impuesto.aw, selecta Digitale formulieren 🡪 Kwitantie motorrijtuigbelasting y sigui e instruccionnan. E contribuyentenan cu ta haci uzo di e servicio di pago parcial y ta haci pago via banco: por pidi e recibo online despues di completa tur e pagonan di e impuesto.

Fecha final

Dia 2 di februari 2026 ta ultimo dia cu por paga e impuesto di e prome mita di aña 2026. Pa e vehiculonan cu ta cay den e categorianan MFA, MFV y Plachi di nomber, mester paga e impuesto di aña 2026 completo pa dia 2 di februari 2026.

Despues di 2 di februari 2026 no ta posibel mas pa paga e impuesto di e prome mita di aña 2026 den pida pida.

Debe atrasa

E contribuyentenan cu tin debe atrasa di impuesto di vehiculo di motor, no por paga e impuesto di aña 2026 tanten cu no a caba di paga e debe di añanan anterior. E contribuyentenan aki mester paga e debe den un solo biaha. Pagonan cu wordo haci pa aña 2026, lo wordo procesa riba e debe atrasa prome y e restante riba e impuesto di aña 2026.

Cumpli na tempo

No ta necesario pa warda te ora e fecha final di 2 di februari 2026 ta cerca pa cumpli cu e pago di impuesto. Manera conoci, e contribuyente lo haya un boet di 50% pa incumplimento den caso cu no haci pago of haci e pago laat. Sea ta

haci pago di impuesto den un solo biaha of den varios biaha, Departamento di Impuesto ta recomenda pa cumpli na tempo y evita asina gastonan innecesario.