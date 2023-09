Departamento di Impuesto ta anuncia cu na e momentonan aki tur contribuyente automobilista por cuminsa haci pago di impuesto di vehiculo di motor di aña 2024. Di e forma aki Departamento di Impuesto ta permiti e contribuyentenan pa haci e pago mas trempan, dunando asina mas espacio financiero pa por cumpli cu nan deber fiscal. Manera ta conoci, e automobilista por scoge pa paga su impuesto di vehiculo di motor den un solo biaha of den mas biaha haciendo uzo di e servicio di pago parcial.

Servicio di pago parcial

Pa por facilita e contribuyentenan mas tanto posibel, Departamento di Impuesto ta brinda servicio di pago parcial mescos cu durante e añanan anterior. Cu e servicio aki e contribuyentenan por paga e impuesto di vehiculo di motor adelanta y den pida pida. Na e momentonan aki e contribuyentenan lo tin 5 luna di tempo prome cu e fecha final di 31 di januari 2024 yega. Haciendo uzo di e servicio di pago parcial, e contribuyente por parti e peso financiero durante e lunanan venidero. Esaki ta beneficioso pa por ehempel e contribuyentenan cu ta den dificultad financiero of cu tin mas cu un auto. Pa e empresanan cu tin hopi auto, esaki ta un bon oportunidad tambe pa haci uzo di e servicio di pago parcial.

E condicionnan di servicio di pago parcial

E condicionnan pa e servicio di pago parcial ta lo siguiente:

Ta paga e impuesto delanta, esta prome cu dia 31 di januari 2024.

Ta haci e pago pa luna.

Ta paga e suma minimo rekeri sea Afl. 50 of Afl. 200 (depende e categoria di plachi).

No por paga menos cu Afl. 50 a menos cu e debe (restante) ta menos.

Ta haci e ultimo pago no mas laat cu dia 31 di januari 2024.