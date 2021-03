Por cuminsa manda e lista di cliente pa busca e paketenan di winstbelasting di aña 2020

Na e momentonan aki Departamento di Impuesto ta preparando pa cuminsa otorga e paketenan di winstbelasting 2020. E aña aki Departamento di Impuesto ta ofrece un bes mas un extra servicio na e asesornan fiscal y e oficinanan di administracion. Manera custumber lo bay otorga e paketenan di winstbelasting 2020 na e grupo aki prome cu manda e paketenan cu post.

E procedura

Departamento di Impuesto ta mantene e siguiente procedura:

– Ta manda e lista di cliente via e-mail: [email protected]

– Ta uza e MS Excel file “Template klantenlijst WB-aangifte 2020”. E template aki ta disponibel via nos website

www.impuesto.aw.

– E ultimo dia pa entrega e lista di cliente ta 22 di maart 2021.

– Departamento di Impuesto lo manda un notificacion via e-mail ora cu e paketenan ta cla pa busca.

– Departamento di Impuesto kier reitira cu e cliente ta keda responsabel pa e pakete di formulario di

winstbelasting. Lo no bay otorga un duplicado na un otro persona of asesor, si ya a entrega e pakete caba na un asesor.

Departamento di Impuesto ta conseha pa cuminsa haci e preparacionnan pa yena e formulario di declaracion. E fecha final pa entrega e declaracion ta 31 di mei 2021.

Comments

comments