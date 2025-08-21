Por cuminsa entrega formulario pa permiso pa benta di klapchi pa aña 2025
Santa Cruz, ARUBA:Cuerpo Policial Aruba ta informa na tur persona cu kier bende klapchi pa aña 2025, pa tene bon cuenta pa cu e fecha cu por cuminsa entrega esaki.
Kier a recorda tur persona cu e formulario encuestion por wordo entrega solamente na warda di polis Santa Cruz situa na Macuarima.
Por entrega e formulario desde diabierna 15 di augustus 2025 te cu diabierna 14 november 2025.
Despues di e fecha menciona, no lo acepta ningun formulario pa peticion pa permiso pa benta di klapchi.
Ta pidi tur hende pa porfabor tene bon cuenta cu esaki pa despues bo no hayabo cu sopresa desagradabel of perdida financiero.