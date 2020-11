Por bin aumento den hende cu no lo paga seguro of impuesto di auto pa 2021

Durante conferencia di prensa e siman cu a pasa, Departamento di Impuesto a anuncia cu pa loke ta control di seguro, nos tur sa cu Departamento di Impuesto ta controla seguro na momento di otorga plachi di number. Esaki ta bay keda asina tambe cu na momento bin un cliente cu kier number nobo, prome cu haya plachi, DIMP mester controla e seguro.

Sinembargo pa 2021, pa clientenan existente no ta bay tin plachi di number nobo, departamento di impuesto no lo controla nan seguro tampoco. Pasobra ley ta indica cu control di seguro ta sosode na momento cu bo ta bay otorga plachi di number.

Departamento di Impuesto tin un relacion estrecho cu Cuerpo Policial y Polis a wordo informa riba cambionan pa 2021, Polis ta na altura di tur e cambionan aki y con nan lo maneha e situacion aki. Nos a biba caba e asunto aki di no tin plachi nobo, y nos a wak consecuencia caba den pasado, y mirando e situacion financiero di pais Aruba, akinan por bini diferente reto pa 2021.

“Semper tin un grupo di hende cu no ta cumpli, esey ya caba ta pa varios aña caba asina. Bo ta bay haya berdad un cantidad aworaki cu no ta bay cumpli cu pago di belasting pero tampoco cu seguro pasobra aworakinan ya nan sa caba cu no lo tin plachi nobo, nan lo probecha di e situacion y no lo cumpli cu seguro tampoco”, segun Meverly Romano, vocero di DIMP ta splica. Berdad bo por haya un situacion cu lo tin mas hende riba caya sin papelnan na ordo, esaki por aumenta segun DIMP.

“Pero nos ta sigur cu Cuerpo Policial lo sa di atende e situacionnan aki”, segun sra. Romano ta bisa. Un multa ta ankra den ley y tur ley den belasting tin sancion pa incumplimento.

E por ta na cualkier pais, Aruba of otronan, ta depende di entradanan di belasting. P’esey tin sancion den ley caminda si a caso cliente no cumpli – pasobra mester corda cu presupuesto di pais Aruba ta depende di entrada di belasting – tin multa y ley ta permiti hasta cu DIMP por impone multa te maximo 100%. DIMP ta mantene esaki na 50%, pero no por laga e multa cay pa duna alivio, esaki no ta un opcion.

Comments

comments