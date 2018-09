Por aplica pa bira polis durante ExpoCas

Bureau Communicatie Voorlichting Preventie lo ta presente na ExpoCas aceptando aplicacionnan pa bira polis. Cu e solo meta pa yega por lo menos 500 aplicacion, Korps Politie Aruba (KPA) ta invita tur persona, cu tin interes pa bira polis, pa aplica,

Actualmente tin 100 persona cu a aplica pa e posicion caba. Un motibo pakico e meta di 500 aplicacion, ta pasobra e posibilidad pa haya candidatonan di calidad ta mas grandi. Señor Lito Lacle a expresa un enfoke grandi ariba calidad bisando cu e sexo di e persona no ta di importancia, mas e calidad y integridad.

“Si di 161, nos saca 14 candidato, esey ta bisabo hopi caba” Señor Lito Lacle ta informa.

Aki Señor Lacle ta referi na klas di KPA 2018. E bedoeling no ta pa tuma cualkier persona. P’esey, e screening ta uno basta rigoroso, consistiendo di 9 diferente test.

“Mas persona nos haya cu a aplica, mas grandi e posibilidad ta cu e klas ta bira mas grandi.” Señor Lacle ta informa.

Pa por solicita, e persona mester yena e formulario di aplicacion. Esaki por wordo haya ariba e Facebook page di KPA. Tambe ta rekeri cu e persona mester ta minimo 1.60 meter, entre 17 cu 34 aña, mester tin of un MAVO diploma of EPB doorstroom (un kopie di esaki), un pasfoto, un kopie di AZV kaart y un kopie di sea cedula di identidad valido of paspoort. Aplicacionnan tambe por wordo entrega na e politie opleiding school durante siman.

Señor Lacle ta manda palabra di gradicimento na rumannan Brown cu a facilita KPA cu un booth pa asina informa, “interact” y cu pueblo por pasa solicita na e booth.

Pa mas informacion tocante e procedura pa bira polis, Señor Lacle ta invita bo pa bishita e Facebook page di KPA, unda cu nan a upload un documentario tocante e procedura. E a sigui bisa tambe cu e documentario lo preparabo, unda cu, por ehempel, uni por train pa e sport test adelanta pa asina e por ta mas prepara.

ExpoCas lo ta tumando luga diabierna, diasabra y diadomingo awor na Centro Deportivo Betico Croes.

