Por a spera esaki: Varios peticion pa reuni cu mediador pa negosha riba asunto di salario

Mediador di Gobierno, Anselmo Pontilius, a haya su mes cu diferente peticion tanto di dunadornan di trabao como sindicatonan di diferente empresa. Mayan nan lo atende cu Arubus y SEPPA cu ta un continuacion di reunionnan cu a cuminsa siman pasa. E sindicato a pidi pa intermediacion relaciona cu un punto cu ta toca hopi empresa estatal of fundacionnan, cu tin di haci cu loke nan lo mester entrega of laga di entrega pa 2021.

Na december 2020, gobierno a manda un carta pa tur e fundacionnan y tambe NV di gobierno den cual ta pidi colaboracion pa continua cu entre otro reduci salario y beneficionan secundario. Esey a trece bastante discusion na diferente di e empresanan aki, e forma con ta haci e, of keda sin haci e, y diferente puntonan di resistencia. “Nos ta atendiendo cu varios di nan, entre otro post NV, Arubus, Etc. nos a atende cu SABA pa e referendum, pues mayan nos ta reuni cu SEPPA y parti atardi nos lo reuni cu minister di labor riba.”

Ambiente Feliz por ehempel tambe cu a protesta siman pasa, tin di haci tambe cu loke lo bay reuni cu minister mayan, y lo trata na mesun momento e topico di trahadonan den conflicto cu a surgi den area di limpiesa di scol pa SKOA.

“Bo por a spera nan, den sentido cu bo ta den un crisis y no ta normal cu e trahado ta hay’e den un situacion unda e ta wordo pidi pa sacrifica su condicion di trabao, sea menos salario of menos beneficio, y den sector priva e ley no ta duna e posibilidad cu un dunador di trabao su so por dicidi cu e ta cambio den condicion di trabao, mester por negosha esakinan,” mediador ta splica Masnoticia.

E ta sigui na bisa cu ta riparabel con negociacionnan ta pega pa varios rason, y den cual e trahadonan tin derecho di presenta nan contra-alternativa. E punto eynan ta un discusion particularmente y por ehempel den caso di Arubus e speransa ta cu mayan caba lo por presenta diferente alternativa cu trahadornan por vota riba dje y finalmente yega un acuerdo.

