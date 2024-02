Durante e ultimo lunasnan mi a sinta observa varios politiconan tradicional expresa nan mes di un forma populista. Bo por ta acuerdo cumi of no, pero politiconan manera Donald Trump y Geert Wilders ta ehempelnan bibo di ki peligro populismo por ta pa gobernacion.

Priminti shelo, tera y pluto, pero na final masha tiki por keda logra y realisa. Populismo ta gana ora pueblo tin e sentimiento cu nan no por confia mas den ningun otro partido y/of politico, sea paso tin hopi corrupcion of simplemente pasobra hopi a keda priminti mientras tiki a wordo realisa. Kico ta populismo?

Populismo ta e politica unda bo ta haya un persona mayoria biaha carismatico cu ta haci expresionan politico cu nos tur como pueblo kier escucha. Pensa por ehempel ariba politiconan cu pa hopi tempo ta priminti cu awa y coriente nan kier reduci e tarifa. Of cu edad di pensioen lo bay bek na 60. Lo subi castigo di personanan cu ta abusa di mucha of cu lo pone mas asfalt unda tin necesidad di esaki.

Tur e ponencianan aki mi ta sigur cu mas di 90% di nos scucha e ponencianan lo nos bisa cu nos tambe ta PRO, pero e realidad ta cu hopi biaha pa falta di fondo of autoridad cu ley no ta otorga e ta mas dificil di locual pueblo ta pensa y despues nos ta haya nos mes cu politiconan cu a priminti algo pero tabata sa di antemano cu nan no lo por cunpli.

Recien mi a tuma nota di un politico cu basta experencia bisa cu mester legalisa e status pa e mas o menos 15 mil personanan indocumenta riba nos isla. Mi ta sigur cu esaki ta stunt politico pa pusha pa haya e apoyo di e voto di e communidad Latino. Mientras cu nos kier pa e grupo aki por haya tur derecho tin algun punto cu nos tin cu considera.

Expression riba nos systema di education, salubridad publico, ayudo social y otro infrastructura cu ya caba ta falta fondo y ta rekeri mas inversion. Mi preocupacion ta cu nos tin politiconan cu ta mal informando pueblo links y rechts. Lastimamente no ta tur persona ta studia ley of tin un estudio pa por comprende kico e politiconan ta papia of bisa y esaki ta e problema cu mayoria hende ta kere un politico basa riba e emocion, mientras cu mester tin mas racionalismo na momento cu nos ta lesa of scucha informacion di un politico.

Minister Glenbert Croes di tempo cu e ta lider di OLA e ta priminti Aruba cu e lo reduci e tarifa di AWA cu coriente y sin lubida cu Raffinaderia lo habri. Mi ta spera cu pueblo di Aruba compronde cu ELMAR y WEB ta un compania N.V esey kermen cu e minister tin hopi tiki di bisa den ki maneho e companianan aki ta scohe di hiba. Pa ta sincero un factor si cu mi ta kere lo por juda na reduci awa cu coriente y menos black out, ta si gobierno opta pa no saca su dividend, esaki ta e parti di fondo cu tur shareholder/aandeelhouder por recibi na final di e aña. Si e minister no saca e dividend for di e compania, WEB sigur lo keda cu mas espacio financiero pa por inverti den e proceso, esaki si mi ta considera un promesa mas realistico y ken sa porta Aruba y nos barionan ta sufri menos di Black-out.

Kico ta e solucion pa combati Populismo?

E ta importante pa Aruba keda critico y haci pregunta na e politico na momento cu expresionnan keda haci y/of ponencianan populista. Aruba e ta importante pa nos keda cuestiona tur e actionan di e politico. Finalmente, nos tin cu haci e pregunta na e politico CON nan lo ehecuta e planesnan.