Museo Arqueologico Nacional Aruba – MANA a ricibi un popchi di paña di mas o menos 80 aña edad di sra. Dolores Rutski. Tempo cu sra. Dolores, residente di New Jersey – Merca, tabata tin 3 of 4 aña ela haya e popchi aki regalo di su omo cu a trec’e p’e for di Aruba. E popchi tin su detaye, manera lenso tradicional di mara cabes. Sra. Dolores no ta corda cu ela hunga cu e popchi, ela ward’e y solamente tabata admir’e.

Sra. Rutski mes a bishita nos dushi isla pa prome biaha na 1973, pa celebra su honeymoon y a keda bishita Aruba durante añanan. Ela conta cu su omo Vincent Citarella tabata un marinero riba barco comercial di Merca – ‘US Merchants’, durante di Dos Guera Mundial. Un di nan a ser alcansa pa enemigo causando cu e barco a sink. Solamente e omo y un otro marinero a sobrevivi e atake.

Tabata durante su estadia na Aruba aña pasa cu sra. Dolores Rutski a realisa cu Aruba tambe tabata envolvi den e Guera Mundial. Asina ela realisa e relacion entre su omo, e popchi, Aruba y di Dos Guera Mundial. E ora ela priminti di bolbe cu e popchi y saca potret hunto na Aruba. Tambe sra. Dolores a cuminsa pensa cu dia cu e fayece e popchi no tin un hogar mas. Por ta pa garantis’e un hogar, e por regala e popchi na un museo …? Di forma aki e por bishita su popchi ora e ta na Aruba.

Cumpliendo cu su promesa sra. Dolores a saca potret recientemente cu su popchi na Bunker Bar. Hasta sra. Dolores a pensa cu e por ser nomina pa e premio “Dama loco di edad’ pa e acto aki. E bunitesa di e popchi a capta hopi atencion. Di forma humoristico sra Dolores ta remarca cu e popchi por a blikia un poco pero tin menos lachi compara cune. Diferente persona a puntr’e e nomber di e popchi, y finalmente ela yam’e “Miss Aruba”.

Sra. Dolores Rutski a acerca MANA cu su deseo pa regala e popchi na e museo sigurando un bon hogar na su isla natal. Esaki a ser acepta cu mil amor ya cu MANA tin dos popchi antiguo di porcelana, co-financia door di UNOCA, cu lo ser incorpora den e proyecto “Manteniendo Herencia Bibo den Tempo. E exposicionnan nobo cu ta parti di e proyecto aki ta planea pa keda cla mitar di 2023. E popchi di paña aki, cu ta un joya di artesania di siglo pasa, lo forma parti di e exposicion nan den desaroyo.